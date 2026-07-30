Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτήματος στην Αθήνα

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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτήματος στην Αθήνα
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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πανεπιστημιακού παραρτήματος στην Αθήνα, του EUC-Athens, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο στην πορεία διεθνοποίησης, ακαδημαϊκής αριστείας και στρατηγικής ανάπτυξής του.

Η αδειοδότηση του EUC-Athens αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Πανεπιστήμιο, καθώς ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση στην παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και στη συμβολή του στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η ίδρυση του EUC-Athens αποτελεί στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση του Πανεπιστημίου για ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, στην επιστημονική πρόοδο και στην ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας. Η διαχρονική σχέση του Πανεπιστημίου με την Ελλάδα αποτυπώνεται και στην παρουσία χιλιάδων Ελλήνων φοιτητών και αποφοίτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής του κοινότητας.

Το νέο παράρτημα θα αξιοποιήσει τη μακρόχρονη εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τις βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την επιτυχημένη λειτουργία του EUC-Frankfurt, στη Γερμανία, το οποίο λειτουργεί από το 2022. Με την επέκτασή του στην Αθήνα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθίσταται το μοναδικό κυπριακό πανεπιστήμιο με δύο διεθνή πανεπιστημιακά παραρτήματα εκτός της χώρας, στην Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο του ως ενός σύγχρονου διεθνούς ακαδημαϊκού κόμβου που συνδέει την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το campus του EUC-Athens, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του, αναπτύσσεται σε έκταση 50 στρεμμάτων στην Παλλήνη Αττικής. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητικά εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, κέντρα προσομοίωσης και κλινικής εκπαίδευσης, χώρους άθλησης, καθώς και προηγμένες ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές. Το campus σχεδιάστηκε ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, που θα ενισχύει τη διεπιστημονική συνεργασία και θα αναπτύσσει ισχυρές συνέργειες με την αγορά εργασίας, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φορείς υγείας και την κοινωνία.

Με την έναρξη της λειτουργίας του, το EUC-Athens θα λειτουργεί με τέσσερις Σχολές:

Ιατρική Σχολή Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών Νομική Σχολή

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων της περιοχής, με περισσότερους από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες. Παράλληλα, αποτελεί μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού οργανισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο οποίος αριθμεί 70 ιδρύματα και περισσότερους από 300.000 φοιτητές και φοιτήτριες σε 18 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή να επικοινωνήστε τηλεφωνικώς +357 22 713000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: admit@euc.ac.cy

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