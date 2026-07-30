Πάρος: Στον Εισαγγελέα ο δήμαρχος και ακόμη τρεις για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ

Έντονη αντίδραση από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, που κάνει λόγο για ποινικοποίηση της αυτοδιοικητικής ευθύνης 

Μίλτος Τσεκούρας

Πάρος: Στον Εισαγγελέα ο δήμαρχος και ακόμη τρεις για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ Πάρου.
  • Η φωτιά στον ΧΥΤΑ ξέσπασε την Τρίτη, έκαιγε πάνω από 24 ώρες και προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437,50 ευρώ στους συλληφθέντες και συνεχίζεται η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
  • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου καταγγέλλει την ποινικοποίηση της αυτοδιοικητικής ευθύνης και ζητά ουσιαστική ενίσχυση των δήμων με πόρους και υποδομές.
  • Η ΠΕΔ επισημαίνει τις χρόνιες θεσμικές και χρηματοδοτικές αδυναμίες που επιβαρύνουν τους δήμους και απορρίπτει την ποινική αντιμετώπιση ως εύκολη λύση.
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Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) οι τέσσερις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου και επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση του νησιού, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου του δήμου.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στη Σύρο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την πυρκαγιά, η οποία έκαιγε για περισσότερες από 24 ώρες και κατέστρεψε εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις.

Παράλληλα, σε βάρος τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437,50 ευρώ. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΑΡΟΣ

Έντονες αντιδράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η σύλληψη του δημάρχου και του αντιδημάρχου προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου, η οποία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με πρωτοβουλία του προέδρου της και δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΕΔ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου Πάρου, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη κακουργηματικού τύπου ποινικοποίηση της αυτοδιοικητικής ευθύνης».

Όπως επισημαίνει, η ποινική αντιμετώπιση αιρετών δεν μπορεί να αποτελεί την εύκολη απάντηση στις χρόνιες θεσμικές, διαχειριστικές και χρηματοδοτικές αδυναμίες του κράτους, οι οποίες επιβαρύνουν διαχρονικά τους δήμους.

Η ΠΕΔ υπογραμμίζει ακόμη ότι οι νησιωτικοί δήμοι καλούνται επί σειρά ετών να διαχειριστούν ιδιαίτερα σύνθετες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, χωρίς να διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Παράλληλα, ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει στην ουσιαστική ενίσχυση των δήμων με χρηματοδότηση, προσωπικό και σύγχρονες υποδομές, ώστε –όπως αναφέρει– να σταματήσει η μετακύλιση των ευθυνών αποκλειστικά στους αιρετούς.

Αναλυτικά το ψήφισμα της ΠΕΔ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου εκφράζει θεσμικά την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του για τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του Αντιδημάρχου καθώς και υπαλλήλων, στο πλαίσιο, μάλιστα, της αυτόφωρης διαδικασίας, αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον ΧΥΤΑ του νησιού.

Η de facto ποινική αντιμετώπιση αιρετών -και δη σε βαθμό κακουργήματος- της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ένα διαχρονικό και σύνθετο πρόβλημα, όπως είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά, δεν μπορεί να αποτελεί την εύκολη απάντηση στις χρόνιες θεσμικές, διαχειριστικές και χρηματοδοτικές αδυναμίες της Πολιτείας και του κεντρικού Κράτους.Οι Δήμοι επί σειρά ετών καλούνται να διαχειριστούν υποδομές και καταστάσεις που υπερβαίνουν τιςπραγματικές αρμοδιότητες, τις δυνατότητες και τους διαθέσιμους πόρους τους.

Η Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου επαναλαμβάνει τον απόλυτο σεβασμό της στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, χωρίς την εργαλειοποίησή της και στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης κάθε περιστατικού. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρεί απαράδεκτη την κακουργηματικού τύπου ποινικοποίηση της αυτοδιοικητικής ευθύνης και την αυτόφωρη μεταχείριση αιρετών για ζητήματα που αποτελούν διαχρονικές παθογένειες του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων υπό την ανεπάρκεια του Κεντρικού Κράτους.

Η Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο, και στον Δήμο Πάρου και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην ουσιαστική ενίσχυση των νησιωτικών Δήμων με σύγχρονες υποδομές, επαρκή χρηματοδότηση και θεσμικές λύσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά τα χρόνια προβλήματα της διαχείρισης απορριμμάτων και να πάψει η χυδαία μετακύλιση των ευθυνών αποκλειστικά στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

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