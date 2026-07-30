Φωτιά στην Πάρο: Αλγεινή εντύπωση προκαλεί βίντεο με χορούς σε πανηγύρι με φόντο τις φλόγες

Snapshot Σε πανηγύρι στην Πάρο, οι επισκέπτες συνέχιζαν να χορεύουν ενώ το βουνό πίσω τους καιγόταν.

Ο τραγουδιστής στο βίντεο αναγνώρισε τη σοβαρότητα της φωτιάς, αλλά το κλίμα παρέμεινε εορταστικό.

Παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι του 2024, όπου οι παρευρισκόμενοι διασκέδαζαν ενώ η φωτιά πλησίαζε το χωριό.

Τα βίντεο από τα περιστατικά προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση λόγω της ασυνέπειας μεταξύ της επικινδυνότητας και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Snapshot powered by AI

Σαν να μην συνέβαινε τίποτα συνέχιζαν να διασκεδάζουν οι επισκέπτες ενός πανηγυριού στην Πάρο συνέχιζαν να χορεύουν έχοντας ως φόντο το βουνό που καιγόταν.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο τραγουδιστής που βρίσκεται στο πάλκο, ακούγεται να λέει: «Κώστα νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. η φωτιά έχει φανεί από εδώ είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σήμερα». Παρόλα αυτά οι χοροί έδιναν κι έπαιρναν κι άπαντες διασκέδαζαν σαν να ήταν απλά Τρίτη.

Ίδια εικόνα και σε φωτιά της Ζακύνθου το 2024

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι επισκέπτες ενός πανηγυριού συνέχιζαν να διασκεδάζουν χωρίς να συμβαίνει τίποτα, την ώρα που καιγόταν ολόκληρη πλαγιά και η φωτιά κατέβαινε και πλησίαζε το χωριό.

Το συμβάν είχε λάβει χώρα τη νύχτα της 30ής Ιουνίου του 2024 προς το ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου, σε πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου.