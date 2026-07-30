Η πανσέληνος του Ιουλίου φώτισε τον ουρανό - Εντυπωσιακές εικόνες από τη χθεσινή νύχτα

Snapshot Η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή ως «Κόκκινο Ελάφι», εμφανίστηκε στις 29 Ιουλίου και προσέφερε εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα σε όλη την Ελλάδα.

Η Σελήνη έφτασε στη μέγιστη φωτεινότητά της και η ανατολή της ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με πορτοκαλί αποχρώσεις και την αίσθηση μεγαλύτερου μεγέθους λόγω οπτικής ψευδαίσθησης.

Η καθαρή ατμόσφαιρα και οι καλές καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού επέτρεψαν εξαιρετική ορατότητα, καθιστώντας το φαινόμενο δημοφιλές για παρατήρηση και φωτογράφιση.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε από πλήθος ανθρώπων σε παραλίες, νησιά, ταράτσες και σημεία με πανοραμική θέα σε πόλεις όπως το Ναύπλιο και η Κέρκυρα.

Η πανσέληνος του Ιουλίου επιβεβαιώνει τη δημοφιλία των καλοκαιρινών φεγγαριών ως ένα από τα πιο αγαπημένα φυσικά φαινόμενα της εποχής. Snapshot powered by AI

Η πανσέληνος του Ιουλίου έκανε χθες, Τετάρτη 29 Ιουλίου, την εμφάνισή της, χαρίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα του φετινού καλοκαιριού.

Ο φυσικός δορυφόρος της Γης έφτασε στη μέγιστη φωτεινότητά του, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική εικόνα που απαθανατίστηκε από φωτογράφους και ερασιτέχνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Το καλοκαιρινό φεγγάρι που μαγνήτισε τα βλέμματα

Από παραλίες και νησιά μέχρι ταράτσες και σημεία με πανοραμική θέα στις πόλεις, πολλοί επέλεξαν να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να απολαύσουν την πανσέληνο του «Κόκκκινου Ελαφιού».

Τα καλοκαιρινά φεγγάρια ξεχωρίζουν για τη μοναδική τους ατμόσφαιρα, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες και η καθαρή ατμόσφαιρα επιτρέπουν συνήθως εξαιρετική ορατότητα.

Η Πανσέληνος του Ιουλίου 2026 στο Ναύπλιο Eurokinissi

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η στιγμή της ανατολής της Σελήνης, όταν το φεγγάρι εμφανίστηκε χαμηλά στον ορίζοντα, αποκτώντας έντονες πορτοκαλί αποχρώσεις και δίνοντας την αίσθηση ότι είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο.

Πανσέληνος 29 Ιουλίου INTIME NEWS

Γιατί η ανατολή της Σελήνης εντυπωσιάζει περισσότερο

Η ώρα που το φεγγάρι ανατέλλει θεωρείται ιδανική για παρατήρηση αλλά και φωτογράφιση.

Η Πανσέληνος στη Κέρκυρα Eurokinissi

Καθώς βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, δημιουργείται η γνωστή οπτική ψευδαίσθηση που το κάνει να φαίνεται μεγαλύτερο, ενώ οι αποχρώσεις του επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.

Πανσέληνος 29 Ιουλίου INTIME NEWS

Η πανσέληνος του Ιουλίου επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά γιατί τα καλοκαιρινά φεγγάρια αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες εικόνες της εποχής, με τον νυχτερινό ουρανό να προσφέρει ένα φυσικό θέαμα που δεν περνά ποτέ απαρατήρητο.

Η Πανσέληνος του Ιουλίου στο Ναύπλιο Eurokinissi

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