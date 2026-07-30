Φωτιά στη Σητεία: Η στιγμή που εθελοντές διασώστες εντοπίζουν τραυματισμένο πυροσβέστη

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, η ομάδα της ΕΔΕΑΚ κλήθηκε, έπειτα από αίτημα του προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, να επιχειρήσει σε δύσβατη περιοχή για τη διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη

Μίλτος Τσεκούρας

Φωτιά στη Σητεία: Η στιγμή που εθελοντές διασώστες εντοπίζουν τραυματισμένο πυροσβέστη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στη Σητεία τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά ο κίνδυνος αναζωπύρωσης παραμένει και οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα.
  • Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, ελαιόδεντρα και κυρίως στα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής.
  • Οι θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, που έφτασε μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο.
  • Η ΕΔΕΑΚ οργάνωσε την ασφαλή εκκένωση του οικισμού Γούδουρα μετά από ενεργοποίηση του 112.
  • Τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και διασώθηκε από εθελοντές της ΕΔΕΑΚ, ενώ συνολικά οι τραυματίες ανήλθαν σε τρεις.
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Σε πλήρη ανάπτυξη παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σητεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Η μικρή εξασθένηση των ανέμων, αλλά κυρίως η αλλαγή της κατεύθυνσής τους, αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς συνέβαλαν στη βελτίωση της εικόνας του μετώπου και στη μείωση της έντασης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Cretalive ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σητείας, Νίκος Φυγετάκης, η κατάσταση είναι πλέον ελεγχόμενη, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπύρωσης παραμένει και δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Για τον λόγο αυτό, όλα τα οχήματα της Πυροσβεστικής, των δήμων, αλλά και των εθελοντικών ομάδων παραμένουν σε ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση νέων εστιών.

Μεγάλες ζημιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και αρδευτικά δίκτυα

Από την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής προκύπτει ότι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε μεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ έχουν καταστραφεί και ελαιόδεντρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Φυγετάκη, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής, τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται όμως στα αρδευτικά δίκτυα, εκεί έχουμε τεράστιες ζημιές. Ωστόσο, εάν η πυρκαγιά δεν οριοθετηθεί, δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα καθορίσουν το τελικό μέγεθος των ζημιών και την πορεία της πυρκαγιάς.

«Πρωτόγνωρες συνθήκες» περιγράφουν οι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ

Για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κάνουν λόγο οι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ (Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης), περιγράφοντας τη μάχη που δόθηκε με τις φλόγες.

Όπως αναφέρουν, οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενίσχυαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με μεγάλη ταχύτητα και να φτάσει μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο.

Όταν το μέτωπο πλησίασε επικίνδυνα τον οικισμό του Γούδουρα, ενεργοποιήθηκε το 112 και ακολούθησε εντολή εκκένωσης. Η ΕΔΕΑΚ ανέλαβε την καθοδήγηση των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνσή τους.

Διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, η ομάδα της ΕΔΕΑΚ κλήθηκε, έπειτα από αίτημα του προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, να επιχειρήσει σε δύσβατη περιοχή για τη διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, τα μέλη της προσέγγισαν άμεσα τον τραυματία, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και, σε συνεργασία με τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο πυροσβέστης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας, ενώ συνολικά οι τραυματίες από την επιχείρηση κατάσβεσης ανήλθαν σε τρεις.

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