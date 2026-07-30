Μαρινάκης: Τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

«Θα υπάρχει μια προτεραιότητα για τους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές, και στη συνέχεια θα βγαίνουν στον αέρα οι υπόλοιπες διαθέσιμες συχνότητες»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μαρινάκης: Τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Έως τον Σεπτέμβριο θα κατατεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, με προτεραιότητα στους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς που πληρούν αυστηρές προδιαγραφές.
  • Επιλύθηκε εκκρεμότητα 23 ετών για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, με τη διαδικασία αδειοδότησης να μεταφέρεται στο ΕΣΡ και ενίσχυση του προσωπικού του κατά 61%.
  • Έχει εξασφαλιστεί πενταετές πρόγραμμα ενίσχυσης των Μέσων Ενημέρωσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, με κατανομή βάσει κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων, χωρίς υπουργική παρέμβαση.
  • Προτείνεται η ταυτοποίηση χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις πλατφόρμες για την προστασία της Δημοκρατίας και των ανηλίκων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Οι εθνικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027, με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει υποψηφιότητα βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας.
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Έως τον Σεπτέμβριο θα εισαχθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο συνέντευξής του στην ιστοσελίδα typologies.gr. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης προέβη σε έναν συνολικό απολογισμό της τριετούς θητείας του, ανέλυσε τις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τοποθετήθηκε για την πολιτική επικαιρότητα.

Θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα τη ρύθμιση του ραδιοφωνικού τοπίου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, στα τέλη Αυγούστου ή τον Σεπτέμβριο, θα έρθει το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες». Εξηγώντας τη φιλοσοφία της ρύθμισης, ανέφερε ότι «θα υπάρχει μια προτεραιότητα για τους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές, και στη συνέχεια θα βγαίνουν στον αέρα οι υπόλοιπες διαθέσιμες συχνότητες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τεχνικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας: «Δεν αποφασίζει ο υπουργός πόσες συχνότητες υπάρχουν, αλλά οι ειδικοί με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων και τη σωστή διαχείριση του εθνικού πόρου».

Σχετικά με τα περιφερειακά κανάλια, ο υφυπουργός υπενθύμισε την επίλυση μιας εκκρεμότητας δεκαετιών, δηλώνοντας: «Λύσαμε μια εκκρεμότητα 23 ετών για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια με προσωρινές άδειες». Τόνισε δε τη διαφοροποίηση από προηγούμενες πολιτικές: «Εγκαταλείψαμε τη λογική των πλειστηριασμών του νόμου Τσίπρα - Παππά και του Ινστιτούτου Φλωρεντίας και μεταφέραμε όλη τη διαδικασία στο ΕΣΡ, ενισχύοντας παράλληλα το προσωπικό του κατά 61%». Όπως πρόσθεσε, «αμέσως μετά τη ΔΕΘ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ανακοινώσει τις συχνότητες, ώστε εντός του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει ο διαγωνισμός ανά περιφέρεια, με την Αττική να τρέχει αυτόνομα».

Κάνοντας έναν απολογισμό για τη συμπλήρωση τριών ετών στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη θέση ως «ηλεκτρική καρέκλα», εξηγώντας τη διπλή του ιδιότητα: «Η θέση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιου για τα Μέσα Ενημέρωσης κρίνεται σε ποσοστό 95%-99% από τις ίδιες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τη δουλειά της ομάδας μας. Αντίθετα, η θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα, την πληρότητα και την τεκμηρίωση της ενημέρωσης που παρέχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία».

Αναφερόμενος στο προσωπικό του ύφος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Επιδίωξή μου είναι να απαντώ με τον ίδιο τρόπο που μιλώ και όταν σβήνουν οι κάμερες, διατηρώντας ένα ύφος που σέβεται τον πολίτη και δεν "κουνάει το δάχτυλο"». Παράλληλα, στηλίτευσε φαινόμενα διαστρέβλωσης των δηλώσεών του: «Η "κοπτοραπτική" και η εργαλειοποίηση θεμάτων έχει μετατραπεί σε επάγγελμα από μια μειοψηφία δημοσιογράφων και πολιτικών χώρων, όμως δεν αφήνω περιθώρια παραποίησης των λεγομένων μου».

Όσον αφορά τα πρότυπα άσκησης των καθηκόντων του, ξεχώρισε δύο πολιτικά πρόσωπα: «Πρότυπα σοβαρότητας και μετρημένου ύφους αποτελούν για μένα ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος και ο Δημήτρης Ρέππας, οι οποίοι ξεχώριζαν για το μη εκνευριστικό τους ύφος, το οποίο προσπαθώ να ακολουθώ αποφεύγοντας τις φωνές και τους αφορισμούς».

Απαντώντας στις αιτιάσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των ενημερώσεων των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Στα τρία χρόνια της θητείας μου έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 50 briefing με διάρκεια άνω της μίας ώρας, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ». Απέκρουσε έτσι τις κατηγορίες περί περιορισμών, σχολιάζοντας: «Ορισμένοι επαναλαμβάνουν την ίδια ερώτηση πολλαπλές φορές, μόνο και μόνο για να παράγουν υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Κανένα κόμμα δεν είναι αμόλυντο, όμως η Νέα Δημοκρατία ουδέποτε προσπάθησε να επιβιώσει πολιτικά πάνω σε εθνικές ή κοινωνικές τραγωδίες». Καταδίκασε δε τις ακραίες εκφράσεις στη Βουλή: «Οι κατηγορίες περί "δολοφόνων" ή "ηθικών αυτουργών" βλάπτουν το σύνολο του πολιτικού συστήματος και εισάγουν επικίνδυνη τοξικότητα στην κοινωνία».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη διακίνηση ψευδών ειδήσεων: «Απέναντι σε αφηγήματα όπως η υπόθεση της "νεκρής Μαρίας" στον Έβρο ή τα σενάρια περί παράνομου φορτίου στα Τέμπη, η απάντηση πρέπει να δίνεται με την επιθετικότητα και την αυτοπεποίθηση των επιχειρημάτων και όχι με υβριστική ρητορική».

Περνώντας στις θεσμικές παρεμβάσεις, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στη σημασία της διαφάνειας: «Με τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου θέλαμε να ξεχωρίσει η "ήρα από το στάρι", προστατεύοντας τις επιχειρήσεις που σέβονται τον νόμο, πληρώνουν τους εργαζομένους τους και δεν μετατρέπονται σε εργασιακές "γαλέρες"».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης: «Εξασφαλίσαμε μετά από οκτάμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πενταετές πρόγραμμα ενίσχυσης των Μέσων Ενημέρωσης, συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 16,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως». Τόνισε μάλιστα την αντικειμενικότητα της διαδικασίας: «Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται αποκλειστικά με βάση τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό των εργαζομένων, όπως βεβαιώνονται από τον ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς καμία υπουργική παρέμβαση».

Εξηγώντας τη στήριξη στις εφημερίδες, ανέφερε: «Η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται στον έντυπο Τύπο, διότι οι εφημερίδες αποτελούν θεμέλιο της δημοκρατίας και της υπεύθυνης ενημέρωσης, απέναντι στην επιπόλαιη και ανυπόγραφη δημοσιογραφία του διαδικτύου».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του για την παραβατικότητα στο διαδίκτυο. Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε την πρότασή του: «Η πρόταση για την ταυτοποίηση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σημαίνει ότι θα φαίνεται δημόσια το όνομα του καθενός, καθώς ο καθένας θα μπορεί να διατηρεί το ψευδώνυμό του (avatar). Σημαίνει όμως ότι οι πλατφόρμες, όπως η Google και η Meta, οφείλουν να γνωρίζουν τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας του κατόχου κάθε λογαριασμού, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν αγοράζουμε μια κάρτα SIM».

Υπογράμμισε δε την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεννόησης: «Πρόκειται για ζήτημα προστασίας της Δημοκρατίας και των ανηλίκων. Μια τέτοια ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί από μία μόνο χώρα, αλλά πρέπει να υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και έχει τεθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες».

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό, αναφέροντας: «Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται στο βιβλίο του χωρίς υποτυπώδη αυτοκριτική για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, όπως οι νόμοι για τις τηλεοπτικές άδειες, το ασφαλιστικό και οι αποφυλακίσεις, ενώ επιχειρεί να οικειοποιηθεί μονοπωλιακά ζητήματα ηθικής».

Αντίθετα, αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Πατέλη, σημείωσε: «Ο Αλέξης Πατέλης καταφέρνει να εξηγήσει με απλό τρόπο σύνθετες οικονομικές έννοιες. Η μετατροπή της Ελλάδας από "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης σε αξιόπιστο εταίρο και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε το πολιτικό τοπίο: «Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027». Όσον αφορά τα προσωπικά του σχέδια, δήλωσε: «Θα είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Παραμένω μαχόμενος δικηγόρος, δεν ζω από την πολιτική και θεωρώ τιμή μου να υπηρετώ την κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

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