Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στη θέση Χάρακας στη Λαυρεωτική στις 30 Ιουλίου 2026 περίπου στις 11:15.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 95 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και γίνεται συνεχής παρακολούθηση με drone.

Εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ενεργοποιήθηκε Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική καθώς φωτιά ξέσπασε στη θέση Χάρακας στην Λαυρεωτική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 30 Ιουλίου 2026 περιπου στις 11:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές 27 οχήματα,ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 11:22, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.