Άγραφα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Η κινητοποίηση της Πυροσεβστικής ήταν άμεση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι, Δήμος Αγράφων.
- Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 18:00 και κινητοποιήθηκε άμεσα.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.
- Επιχειρούν συνολικά 3 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) σε δασική έκταση στη περιοχή Κερασοχώρι στην Δημοτική Ενότητα Βυνιανής του Δήμου Αγράφων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:00 το απόγευμα.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς επίσης και 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ.
Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο χειρουργείο ο Ναν, δύο μήνες εκτός δράσης
18:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ νέος γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη
12:34 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Στους Τούρκους πρέπει να μιλάς με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν
15:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ