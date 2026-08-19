Άγραφα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα 

Η κινητοποίηση της Πυροσεβστικής ήταν άμεση

Γιάννης Καλύβας

Άγραφα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι, Δήμος Αγράφων.
  • Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 18:00 και κινητοποιήθηκε άμεσα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.
  • Επιχειρούν συνολικά 3 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) σε δασική έκταση στη περιοχή Κερασοχώρι στην Δημοτική Ενότητα Βυνιανής του Δήμου Αγράφων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:00 το απόγευμα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς επίσης και 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ.

Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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