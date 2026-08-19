Συναγερμός στον Βύρωνα για την εξαφάνιση δύο 14χρονων από δομή φιλοξενίας

Snapshot Δύο 14χρονοι, ο Νασεραντίν Χασάν και ο Σάλεμ Χασάν, εξαφανίστηκαν από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Βύρωνα Αττικής.

Οι ανήλικοι προέρχονται από το Σουδάν και η εξαφάνισή τους δήλωθηκε στις 19 Αυγούστου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία τους λόγω πιθανού κινδύνου για τη ζωή τους.

Ο Νασεραντίν έχει ύψος 1,77 μ., είναι αδύνατος με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ ο Σάλεμ έχει ύψος 1,72 μ., είναι αδύνατος με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσαν την ημέρα της εξαφάνισης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο 14χρονων από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Βύρωνα Αττικής, το πρωί της Τρίτης (18/8).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», πρόκειται για τον Νασεραντίν (ον) Χασάν (επ), 14 ετών και τον Σάλεμ (ον) Χασάν (επ.), 14 ετών, καταγωγής από το Σουδάν.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 19/08/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Νασεραντίν (ον) Χασάν (επ), έχει ύψος 1.77 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Ο Σάλεμ (ον.) Χασάν (επ.), έχει ύψος 1.72 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

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