Συναγερμός στον Κολωνό για την εξαφάνιση 16χρονου

Snapshot Συναγερμός σήμανε στον Κολωνό για την εξαφάνιση του 16χρονου Χρήστου Γ. στις 18 Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανήλικου μετά από αίτημα της οικογένειάς του λόγω κινδύνου για τη ζωή του.

Ο Χρήστος έχει ύψος 1,82 μ., βάρος 80 κιλά, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με τη γραμμή 116000 ή τα αστυνομικά τμήματα, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη 18 Αυγούστου στον Κολωνό για την εξαφάνιση του Χρήστου Γ., 16 ετών.

Σχετική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 16χρονου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρήστος Γ. εξαφανίστηκε πρωινές ώρες της 18ης Αυγούστου.

Έχει ύψος 1,82 μ., βάρος 80 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης