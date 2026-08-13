Συναγερμός για την εξαφάνιση 62χρονου από την Καλλιθέα

Ο Χρήστος Γεωργιόπουλος, 62 ετών, εξαφανίστηκε στις 13/08/2026 από την Καλλιθέα Αττικής

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Συναγερμός για την εξαφάνιση 62χρονου από την Καλλιθέα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οικογένειά του ζήτησε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του μέσω του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λόγω κινδύνου για τη ζωή του.
  • Ο 62χρονος έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε μπλε μπλούζα, λαδί κοντό παντελόνι και πέδιλα την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017 ή με τα αστυνομικά τμήματα.
  • Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.
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Στις 13/08/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής ο Χρήστος Γεωργιόπουλος, 62 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρήστος Γεωργιόπουλος έχει ύψος 1.67 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπλούζα, λαδί κοντό παντελόνι και λαδί πέδιλα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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