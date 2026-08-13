Βίντεο από τη συγκλονιστική μάχη για τον απεγκλωβισμό 481 ανθρώπων από τη Σίβηρη

Snapshot Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, αλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ».

285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνη και 196 επιβιβάστηκαν στο «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» για μεταφορά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με την ασφαλή μεταφορά όλων των ατόμων.

Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα περιπολικά και πυροσβεστικά σκάφη, καθώς και ιδιωτικά σκάφη για ενδεχόμενη συνδρομή. Snapshot powered by AI

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή συνεχίζει να μαίνεται.

Η απομάκρυνση των κατοίκων και των λουομένων πραγματοποιείται με τη συνδρομή πολλών σκαφών, καθώς η πύρινη λαίλαπα έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν το Λιμενικό Σώμα στην απομάκρυνση των ατόμων από την παραλία, ενώ παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Συνολικά, 481 άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια. Από αυτούς, 285 περισυλλέγησαν από την παραλία της Σίβηρης και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνη, ενώ 196 επιβιβάστηκαν μέσω μικρότερων σκαφών στο «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό των αρμόδιων αρχών, με τη συμμετοχή του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών, σε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης