LIVE Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ (1-1): Η μάχη του δικέφαλου για το διπλό και την πρόκριση στις Βρυξέλλες

Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα είχε ηττηθεί με 0-1.

Σωτήρης Σκουλούδης

LIVE Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ (1-1): Η μάχη του δικέφαλου για το διπλό και την πρόκριση στις Βρυξέλλες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
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Ημίχρονο, σε ένα χορταστικό ματς με πολλές φάσεις. Ο ΠΑΟΚ αναζητά το γκολ ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση.

ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ στο 36'. Ο Ζίβκοβιτς σκοράρει με κοντινή καρφωτή κεφαλιά.

Παιχνίδι με πολλές καλές φάσεις και στα δύο καρέ στο πρώτο 30λεπτο, ο ΠΑΟΚ ψάχνει το γκολ για να ξαναμπεί στο κόλπο της πρόκρισης.

ΓΚΟΛ για την Άντερλεχτ στο 20'. Ο Πετρό εκμεταλλεύθηκε την ασταθή απόκρουση του Παβλένκα και σκόραρε από κοντά.

Ξεκίνησε το ματς.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (21:30, OPEN) για τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την ήττα στην Τούμπα, θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 και σε αυτή την προσπάθεια θα έχει και τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Συγκεκριμένα, ο Γίρι Παβλένκα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ο Μπάμπα με τον Κένι στα άκρα της άμυνας και οι Μιχαηλίδης, Ελουστόντο στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν ο Σανταμαρία με τον Ζαφείρη και μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, που πήγε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στα «φτερά» της επίθεσης είναι ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Μύθου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

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