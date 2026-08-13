Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

Snapshot Στις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Τζόκερ 3105.

Το ποσό που μοιράστηκε στην πρώτη κατηγορία ήταν 3.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 32, 34, 41, 2, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 19. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (13/8), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 3.300.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3105) για τα 3.300.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 32, 34, 41, 2, 38 και Τζόκερ το 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.