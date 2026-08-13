Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

Snapshot Στη Σίβηρη Χαλκιδικής έχουν καεί ήδη πολλά σπίτια λόγω της φωτιάς.

Οι κάτοικοι εκφράζουν μεγάλη απογοήτευση και θλίψη για τις καταστροφές.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει τα σπίτια τους και τα κατοικίδιά τους.

Ορισμένοι κατάφεραν να σώσουν μόνο προσωπικά αντικείμενα ή ζώα. Snapshot powered by AI

Απόγνωση και θλίψη επικρατεί στους κατοίκους της Σίβηρης στη Χαλκιδική, καθώς όπως είπαν έχουν καεί ήδη αρκετά σπίτια.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, κάτοικος της περιοχής, είπε με λυγμούς «κάηκε το σπίτι μας. Εδώ, όλα τα σπίτια, καταστράφηκαν. Μείναμε χωρίς σπίτια. Ξέρετε πόσα σπίτια έχει εδώ μέσα; Πάνε όλα...».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του έτερου κάτοικου, ο οποίος είπε «πάνε τα σκυλάκια μου, μόνο αυτό πρόλαβα να πάρω. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου, πάει...»

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