Φωτιά τώρα στη Μακύνεια Αντιρρίου και στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Μηνύματα 112 για εκκένωση

Snapshot Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Μακύνεια Αντιρρίου και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με αποστολή μηνυμάτων 112 για εκκένωση.

Στη Μακύνεια επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και ομάδες πεζοπόρων.

Στη Σίβηρη επιχειρούν 72 πυροσβέστες, 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και ομάδες πεζοπόρων, με ενισχυμένες δυνάμεις και αποστολή μηνύματος 112 για εκκένωση. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχής της Μακύνειας, κοντά στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, ενώ πολύ γρήγορα εστάλη και δεύτερο μήνυμα να απομακρυνθούν προς Νάυπακτο ή Μεσολόγγι.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

112 για εκκένωση και στη Σίβηρη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ήδη ενισχυθεί. Επιχειρούν 72 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μάλιστα, ήχησε και το 112 για ετοιμότητα και στη συνέχεια για απομάκρυνση προς Μόλα Καλύβα.

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