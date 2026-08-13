Γερμανία: Ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομικές ράγες στην Βαυαρία - Εκκενώθηκαν προληπτικά κτήρια

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην γερμανική αστυνομία, αφού εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομικές γραμμές στη Βαυαρία, όπου εκκενώθηκαν, προληπτικά, κτήρια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ειδικές δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας εξέτασαν ένα ύποπτο αντικείμενο, το οποίο βρήκε ένα τεχνικός και που θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποτελεί εκρηκτικό μηχανισμό στην πόλη Τρόιχτλινγκεν, στη Μέση Φραγκονία της Βαυαρίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, το αντικείμενο δεν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό.

«Στις 8:30 ένας υπάλληλος της σιδηροδρομικής εταιρείας εντόπισε ένα αντικείμενο στις γραμμές εδώ στο Τρόιχτλινγκεν, μπροστά από τον σταθμό, το χαρακτήρισε ύποπτο και το ανέφερε στην αστυνομία. Στη συνέχεια εξετάσαμε το αντικείμενο και το χαρακτηρίσαμε κι εμείς ύποπτο - πιθανώς ύποπτο για εκρηκτικά», δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι εκκενώθηκαν προληπτικά «δύο, τρία σπίτια, προκειμένου να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση του αντικειμένου».

Οι αρχές προχώρησαν σε ακτινογράφηση του αντικειμένου, σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Μέσης Φραγκονίας, όταν και διαπιστώθηκε ότι δεν αποτελεί εκρηκτικό μηχανισμό.