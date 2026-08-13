Λαζαράτος για ακύρωση αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων: «Ο επιμένων νικά»

Snapshot Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, συγκεκριμένα του Keele University, του York University και του Anatolia College.

Η απόφαση αφορά επίσης την ακύρωση όλων των προγραμμάτων σπουδών των παραπάνω ιδρυμάτων.

Ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, που είχε προσφύγει στο ΣτΕ, χαιρέτισε την απόφαση και τόνισε ότι «ο επιμένων νικά».

Η απόφαση προήλθε από επταμελή σύνθεση του Γ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο.

Το υπουργείο Παιδείας δεν σχολίασε άμεσα την απόφαση, αλλά ανέφερε ότι το θέμα αξιολογείται και ενδεχομένως θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Snapshot powered by AI

Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, χαιρέτισε ο δικηγόρος και καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας.

Ο κ. Λαζαράτος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ο επιμένων νικά», ενώ αναφέροντας αναλυτικά τους δικαστικούς λειτουργούς που έλαβαν την απόφαση, υπογράμμισε ότι «οι γενναίες αποφάσεις έχουν και όνομα και επώνυμο».

«Ας είναι οι αποφάσεις αυτές ένα ταπεινό μήνυμα εμπιστοσύνης στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας υψηλού επιπέδου Παιδείας για όλα τα Ελληνόπουλα», κατέληξε στην ανάρτησή του ο καθηγητής.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.

Πριν από λίγες ώρες πληροφορήθηκα ότι οι αιτήσεις ακυρώσεώς μου κατά όλων των αδειών λειτουργίας και όλων των προγραμμάτων σπουδών ΟΛΩΝ των ιδιωτικών ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ , πλην του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ,κατα του οποίου απέσυρα την αίτηση ακυρώσεως, έγιναν δεκτές.

Ακυρώθηκαν οι άδειες του KEELE και του ΥΟΡΚ και του ΑΝΑΤΟΛΙΑ.

Ο επιμένων νικά.

Προήδρευσε ο άρτι συνταξιοδοτηθείς Αντιπρόεδρος Δ . ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.Η επταμελής σύνθεση του Γ Τμήματος απαρτίζετο περαιτέρω από τις Συμβούλους ΚΤΙΣΤΑΚΗ , ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ και ΡΩΞΑΝΝΑ και τους Παρέδρους ΑΡΓΥΡΟ ( εισηγητής) , ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ και ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ.

Γιατί οι γενναίες αποφάσεις έχουν και όνομα και επώνυμο.

Ας είναι οι αποφάσεις αυτές ένα ταπεινό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και στο ιδανικό μιας υψηλού επιπέδου ΠΑΙΔΕΙΑΣ για όλα τα Ελληνόπουλα».

Σημειώνεται ότι, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους. Πρόκειται για το CITY University, το Keele University και το Anatolia College.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στο Newsbomb ότι δεν συνηθίζεται να σχολιάζουν αποφάσεις του ΣτΕ, καθώς και ότι το θέμα αξιολογείται και πως αν χρειαστεί θα βγει σχετική ανακοίνωση εντός της ημέρας.

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