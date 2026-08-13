Πόνος πίσω από το γόνατο: Συνήθεις αιτίες και πότε να πάτε σε ορθοπεδικό

Ο πόνος πίσω από το γόνατο μπορεί να προέρχεται από την ίδια την άρθρωση, τους μύες και τους τένοντες που την διασχίζουν ή (πιο σπάνια) από τα αιμοφόρα αγγεία πίσω από αυτήν. Τυχόν πρήξιμο, δυσκαμψία, τραυματισμός, κλείδωμα ή συμπτώματα στη γάμπα παρέχουν πρόσθετες σημαντικές ενδείξεις για την αιτία.

Τι προκαλεί πόνο πίσω από το γόνατο;

Η κύστη Baker είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές αιτίες. Αυτό γεμάτο με υγρό οίδημα σχηματίζεται όταν η περίσσεια υγρού στην άρθρωση συσσωρεύεται πίσω από το γόνατο, συχνά λόγω οστεοαρθρίτιδας, ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή τραυματισμού του μηνίσκου. Μπορεί να προκαλέσει σφίξιμο, δυσκαμψία, πληρότητα ή ένα ορατό εξόγκωμα, ειδικά όταν το πόδι είναι ίσιο/τεντωμένο.

Τυχόν ρήξη του μηνίσκου μπορεί να προκαλέσει πόνο προς το πίσω μέρος ή το πλάι του γόνατος. Μια ρήξη μηνίσκου μπορεί να συμβεί μετά από περιστροφή του γόνατος, ενώ οι εκφυλιστικές ρήξεις γίνονται πιο συχνές με την ηλικία, λόγω φυσικής φθοράς (εκφυλισμού) των δομών του γόνατος. Το γόνατο μπορεί να πρηστεί, να πιαστεί, να «κλειδώσει», να υποχωρήσει ή να γίνει δύσκολο να ισιώσει πλήρως.

Τα προβλήματα μυών και τενόντων είναι μια άλλη πιθανότητα. Οι θλάσεις που αφορούν τους οπίσθιους μηριαίους ή την άνω γάμπα, ή ο ερεθισμός των τενόντων γύρω από το πίσω μέρος του γόνατος, μπορεί να συμβούν μετά από τρέξιμο, άλμα ή απότομη αύξηση της άσκησης. Ο πόνος συχνά συνδέεται με την κίνηση και μπορεί να βελτιωθεί με την ανάπαυση.

Η αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει πόνο, δυσκαμψία και πρήξιμο σε όλο το γόνατο, συμπεριλαμβανομένης μιας δυσφορίας στο πίσω μέρος του. Η οστεοαρθρίτιδα γίνεται πιο συχνή με την ηλικία, ενώ φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως η ρευματοειδής ή η ουρική αρθρίτιδα, μπορούν να προκαλέσουν πιο έντονη φλεγμονή.

Τέλος, τυχόν τραυματισμοί των συνδέσμων μπορεί να προκαλέσουν οπίσθιο ή κακώς εντοπισμένο πόνο μετά από περιστροφή, υπερέκταση ή αθλητικό τραυματισμό στο γόνατο. Ένα κροτάλισμα, ένα γρήγορο πρήξιμο, αστάθεια ή δυσκολία στην μεταφορά βάρους από πόδι σε πόδι καθιστά πιο πιθανό έναν σημαντικό εσωτερικό τραυματισμό στο γόνατο.

Μπορεί ο πόνος πίσω από το γόνατο να είναι θρόμβος αίματος;

Ναι, αν και κάτι τέτοιο είναι σπάνιο. Η εν των βάθει φλεβική θρόμβωση μπορεί να προκαλέσει μονόπλευρο πόνο στο πόδι, πρήξιμο, θερμότητα και αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, που συχνά αφορούν τη γάμπα ή τον μηρό. Ο κίνδυνος αυξάνεται μετά από χειρουργική επέμβαση ή από παρατεταμένη ακινησία, όπως πολύωρο ταξίδι και εγκυμοσύνη.

Μια ρήξη κύστης Baker μπορεί επίσης να προκαλέσει ξαφνικό πόνο και πρήξιμο στη γάμπα και μπορεί να μοιάζει με εν των βάθει φλεβική θρόμβωση. Επειδή τα συμπτώματα μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται, το νέο ή το αυξανόμενο πρήξιμο και ο πόνος στη γάμπα χρήζουν άμεσης ιατρικής αξιολόγησης. Η αιφνίδια δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος, η λιποθυμία και ο βήχας με αίμα με συμπτώματα στα πόδια αποτελούν επείγουσα κατάσταση, επειδή ένας θρόμβος μπορεί να έχει ταξιδέψει στους πνεύμονες.

Πότε να πάτε σε ορθοπεδικό για πόνο πίσω από το γόνατο

Ο ήπιος πόνος από υπερβολική χρήση μπορεί να υποχωρήσει με μειωμένη δραστηριότητα, πάγο και σταδιακή επιστροφή στην κίνηση. Η ιατρική αξιολόγηση συνιστάται όταν ο πόνος επιμένει, συνεχίζει να επιστρέφει ή παρεμβαίνει στο περπάτημα και στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα εάν το γόνατο πρηστεί σοβαρά, παραμορφωθεί, γίνει πολύ ζεστό ή κόκκινο, εάν δεν μπορείτε να αντέξετε βάρος ή να το μετακινήσετε ή εάν ο πυρετός συνοδεύει μια ζεστή επώδυνη άρθρωση. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρό τραυματισμό ή λοίμωξη.

Πώς διαγιγνώσκεται η αιτία;

Ένας ορθοπεδικός θα σας ρωτήσει πώς ξεκίνησε ο πόνος και θα εξετάσει το πρήξιμο, την ευαισθησία, την κίνηση και τη σταθερότητα. Οι ακτινογραφίες μπορούν να εντοπίσουν αρθρίτιδα ή προβλήματα οστών, ο υπέρηχος μπορεί να αξιολογήσει μια κύστη Baker ή υποψία εν των βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μια μαγνητική τομογραφία μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τραυματισμών του μηνίσκου, των συνδέσμων και άλλων μαλακών ιστών.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί πονάει το πίσω μέρος του γόνατός μου μόνο όταν το λυγίζω ή το ισιώνω;

Μια κύστη Baker μπορεί να είναι σφιχτή όταν το γόνατο είναι σε ευθεία θέση, ενώ οι τραυματισμοί του μηνίσκου, η αρθρίτιδα και τα προβλήματα στους τένοντες ή τους μυς μπορεί να προκαλέσουν πόνο κατά την κάμψη. Η κίνηση που προκαλεί τον πόνο είναι χρήσιμη πληροφορία, αλλά δεν αρκεί για τη διάγνωση.

Μπορεί ο πόνος από την πλάτη ή το ισχίο να γίνει αισθητός πίσω από το γόνατο;

Ναι. Ο αναφερόμενος πόνος από την κάτω πλάτη, το ισχίο ή τα νεύρα μπορεί μερικές φορές να γίνει αντιληπτός γύρω από το γόνατο, ακόμη και όταν το καθαυτό γόνατο δεν είναι η κύρια πηγή του πόνου.

Συμπέρασμα

Ο πόνος πίσω από το γόνατο είναι συχνά μυοσκελετικός, με κύστεις Baker, τραυματισμούς μηνίσκου, θλάσεις και αρθρίτιδα μεταξύ των συνηθισμένων εξηγήσεων. Μια σημαντική εξαίρεση που δεν πρέπει να παραβλέπεται είναι ένας πιθανός θρόμβος αίματος, ειδικά όταν ο πόνος εμφανίζεται με νέο μονόπλευρο πρήξιμο, θερμότητα ή αποχρωματισμό της γάμπας. Ο επίμονος, σοβαρός ή ανεξήγητος πόνος απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και όχι αυτοδιάγνωση.

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