Eurovision: «Κλείδωσε» η διοργανώτρια πόλη και η ημερομηνία τελικού

Snapshot Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, στην Arena Burgas, με τον τελικό στις 15 Μαΐου.

Από το 2027, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της νικήτριας χώρας δεν θα φιλοξενεί υποχρεωτικά την επόμενη Eurovision αν υπάρχει ένοπλη σύγκρουση ή γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή.

Η EBU μπορεί να ορίσει ανεξάρτητη αξιολόγηση και να επιλέξει εναλλακτικό διοργανωτή σε περίπτωση ακαταλληλότητας της νικήτριας χώρας.

Η ελάχιστη ηλικία των συμμετεχόντων αυξάνεται στα 18 χρόνια από τη Eurovision 2027, αντί για 16 που ίσχυε έως τώρα.

Οι βασικοί τραγουδιστές πρέπει να ερμηνεύουν ζωντανά την κύρια μελωδία στη σκηνή, ενώ προηχογραφημένα στοιχεία παραμένουν επιτρεπτά μόνο ως υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και συσκέψεων, η EBU ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας και όχι στη Σόφια όπως θα περίμεναν πολλοί.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου της BNT και της EBU γνωστοποιήθηκε ότι η Arena Burgas θα αποτελεί το επίκεντρο του 71ου διαγωνισμού τραγουδιού. Οι τρεις μεγάλες βραδιές έχουν ήδη οριστεί για τις 11 Μαΐου, με τον Α’ ημιτελικό, τις 13 Μαΐου, με τον Β’ ημιτελικό, και τις 15 Μαΐου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ανακοίνωσε χθες τους νέους κανόνες και τις σημαντικές αλλαγές, που αφορούν στην ασφάλεια, τις ζωντανές ερμηνείες και την ηλικία των συμμετεχόντων.

Από το 2027, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της νικήτριας χώρας δεν θα θεωρείται αυτομάτως κατάλληλος να φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, εφόσον στην περιοχή υπάρχει ένοπλη σύγκρουση, ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση. Η EBU μπορεί να ζητήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση. Εάν κριθεί, μάλιστα, ότι δεν μπορεί να γίνει η επόμενη Eurovision στη νικήτρια χώρα, τότε θα ορίζει έναν εναλλακτικό διοργανωτή.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων. Από τη Eurovision 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια την ημέρα της πρώτης πρόβας τους. Μέχρι σήμερα, το κατώτατο όριο ηλικίας ήταν τα 16 έτη.

Όσον αφορά στους κανονισμούς που αφορούν στα ζωντανά φωνητικά και τα προηχογραφημένα στοιχεία;

Η βασική αρχή παραμένει ίδια: ο βασικός τραγουδιστής ή οι βασικοί τραγουδιστές πρέπει να ερμηνεύουν ζωντανά την κύρια μελωδία του τραγουδιού. Τα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται, ωστόσο η EBU ξεκαθαρίζει ότι η κύρια μελωδία πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από όσους βρίσκονται στη σκηνή.

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