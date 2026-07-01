Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Γίνεται έτσι η πρώτη νέα χώρα που εντάσσεται στον διαγωνισμό μετά την Αυστραλία το 2015, σε συνέχεια μιας ταραχώδους χρονιάς κατά την οποία διαγωνιζόμενοι, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία, αποχώρησαν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο δρόμος για τη συμμετοχή του Καναδά άνοιξε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, CBC/Radio-Canada, έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), η οποία διοργανώνει τον ετήσιο διαγωνισμό.

Η χώρα έχει ήδη να επιδείξει μία νικήτρια. Η γεννημένη στο Κεμπέκ Σελίν Ντιόν εκπροσώπησε τη Γαλλία στον διαγωνισμό του 1988 και κατέκτησε το τρόπαιο με το τραγούδι της «Ne Partez Pas Sans Moi».

Άλλοι Καναδοί έχουν συμμετάσχει έκτοτε, μεταξύ των οποίων η Νατάσα Σεν-Πιερ, που εκπροσώπησε τη Γαλλία το 2001, και η Λα Ζάρα, μια τραγουδίστρια από το Μόντρεαλ που εκπροσώπησε επίσης τη Γαλλία το 2023.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Καναδάς θα κάνει το ντεμπούτο του στους ημιτελικούς του επόμενου έτους στη Βουλγαρία.

Η CBC/Radio-Canada θα ανακοινώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της συμμετοχής του Καναδά αργότερα μέσα στο έτος.

Με πληροφορίες από BBC

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