Τι αλλάζει στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς με το θερινό πρόγραμμα

Οι αλλαγές στα δρομολόγια σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τι αλλάζει στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς με το θερινό πρόγραμμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εφαρμόζεται θερινό πρόγραμμα σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένη συχνότητα δρομολογίων έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Αυξάνεται η συχνότητα δρομολογίων στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.
  • Η γραμμή 122 θα λειτουργεί καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
  • Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90 λόγω ολοκλήρωσης πανεπιστημιακών εξετάσεων.
  • Οι συχνότητες σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ προσαρμόζονται με βάση τη θερινή ζήτηση, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές μέσω εφαρμογών και ιστοσελίδων.
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Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ), γεγονός που σημαίνει πιο αραιά δρομολόγια για το επιβατικό κοινό. Οι τροποποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς.

Οι αλλαγές σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ προσαρμόζει τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τη θερινή ζήτηση:

  • Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

  • Γραμμή 2 (Μετρό): Τις ώρες αιχμής (07:00 - 19:00) τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

  • Γραμμή 3 (Μετρό): Λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, ισχύει ειδικό καθεστώς. Οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί (ώρες αιχμής) και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

  • Τραμ: Τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Οι αρμόδιοι συγκοινωνιακοί φορείς θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις επαρκούν για την καλοκαιρινή κίνηση, ωστόσο συνιστούν στους επιβάτες να ελέγχουν τακτικά για τυχόν έκτακτες τροποποιήσεις.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη ενεργοποιήσει την πρώτη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού («Θερινό Ι»). Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σταδιακά μέσα στον Ιούλιο, θα ισχύσει για όλο τον Αύγουστο, ενώ τα χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η μείωση των δρομολογίων δεν αφορά το σύνολο των γραμμών:

Ενίσχυση δρομολογίων: Αυξάνεται η συχνότητα στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

Γραμμή 122 (Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη): Η συγκεκριμένη καλοκαιρινή γραμμή για τις παραλίες θα λειτουργεί πλέον καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Αναστολή γραμμών: Λόγω της ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών εξετάσεων, σταματούν προσωρινά τη λειτουργία τους οι φοιτητικές γραμμές 242, 250 και Ε90.

Για τις καθημερινές αλλαγές και την ακριβή ώρα διέλευσης των οχημάτων, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ ή την ιστοσελίδα telematics.oasa.gr.

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