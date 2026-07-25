Εφιάλτης στη Νοτιοδυτική Ευρώπη: Ενώθηκαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Μαδρίτη και Μπορντό

Snapshot Οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και το Μπορντό δημιούργησαν ένα ενιαίο μέτωπο καπνού που εκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Στην Ισπανία έχουν καεί πάνω από 250.000 στρέμματα γης στις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Άβιλα.

Στη Γαλλία, η καμένη έκταση στην περιοχή του Μπορντό φτάνει περίπου τα 400.000 στρέμματα.

Περίπου 270.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν προληπτικά από τις γαλλικές και ισπανικές αρχές λόγω του ακραίου κινδύνου.

Η Ισπανία και η Γαλλία ζήτησαν επίσημα ευρωπαϊκή βοήθεια για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Snapshot powered by AI

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η πύρινη λαίλαπα που πλήττει τη Νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία να δημιουργούν ένα γιγαντιαίο ατμοσφαιρικό μέτωπο.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet), οι τεράστιες στήλες καπνού από τις εστίες στην περιοχή της Μαδρίτης ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα και συνενώθηκαν στον ορίζοντα με τα σύννεφα καπνού των πυρκαγιών του Μπορντό.

Τεράστια οικολογική καταστροφή και εκκενώσεις

Η αποτίμηση των μετώπων αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής:

Ισπανία: Στις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Άβιλα, οι φλόγες έχουν κάψει ήδη περισσότερα από 250.000 στρέμματα γης.

Γαλλία: Στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, η καμένη έκταση προσεγγίζει τα 400.000 στρέμματα.

Ενώπιον του ακραίου κινδύνου, οι γαλλικές και ισπανικές αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις οικισμών, απομακρύνοντας εσπευσμένα περίπου 270.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Λόγω της οριακής κατάστασης και της εξάντλησης των τοπικών μέσων, το Παρίσι και η Μαδρίτη υπέβαλαν επίσημα αίτημα για ενεργοποίηση των μηχανισμών έκτακτης ευρωπαϊκής συνδρομής, προκειμένου να ενισχυθούν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

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