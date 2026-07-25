Γαλλία: Έφτασε μέχρι το Μπορντό η μεγάλη φωτιά - 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Snapshot Περίπου 141.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ κοντά στο Μπορντό λόγω εκτεταμένων πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει πάνω από 19.000 εκτάρια δάσους και περίπου 80 σπίτια.

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία χαρακτηρίζονται ως πρωτοφανείς σε μέγεθος και ένταση, με τον στρατό να έχει επιστρατευτεί για βοήθεια και περίπου 50 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί.

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών κοντά στη Μαδρίτη, με 25.000 ανθρώπους να εκκενώνονται και σχεδόν 40.000 να παραμένουν σε καθεστώς παραμονής στα σπίτια τους.

Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν καταστρέψει συνολικά περίπου 15.000 εκτάρια γης, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν την ένωση των μεγάλων μετώπων φωτιάς.

Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες, που είναι σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο, επιδεινώνουν την κατάσταση και καθιστούν δύσκολη την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό καθώς οι πυρκαγιές που μαίνονται γύρω από περιοχές της πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κωπάσουν.

Η Σόφι Μπρόκας, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης της Λα Νουβέλ Ακιτέν και της Ζιρόντ, η οποία καλύπτει την περιοχή του Μπορντό, δήλωσε ότι τα προάστια Λε Αϊγιάν, Ιζίν και Μερινιάκ εκκενώνονται. Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά θέρετρα διακοπών στην ακτή του Ατλαντικού.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 141.000 άτομα από τις περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, όπου ξέσπασαν οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα. Συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», έγραψε σήμερα ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X. Ο στρατός έχει επίσης επιστρατευτεί για να βοηθήσει. Βόρεια του Μπορντό, ο καπνός που προέρχονταν από τις πυρκαγιές ήταν ορατός και αισθητός στην περιοχή του Λε Αϊγιάν, της Ιζίν και του Μερινιάκ όπου οι τοπικές αρχές συμβούλεψαν τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, η θερμοκρασία έχει κυμανθεί κατά μέσο όρο στους 32,2 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ακουιτανίας, η οποία είναι 7,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούλιο κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor.

«Αν προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει»

Την ίδια ώρα, μια πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη βρίσκεται «πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν», προειδοποίησαν Ισπανοί αξιωματούχοι, αφού τρεις φωτιές δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν σε ένα ενιαίο πύρινο μέτωπο.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με 25.000 ανθρώπους να έχουν λάβει εντολή εκκένωσης και σχεδόν 40.000 να καλούνται να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη «χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής», λέγοντας ότι η περιοχή αντιμετωπίζει μια «τέλεια καταιγίδα» από υψηλές θερμοκρασίες, ασταμάτητους ανέμους και μέτωπα φωτιάς που ενώνονται.

Στην Ισπανία, οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές κινούνται προς τους δήμους Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα και Φρεσνεδίγιας ντε λα Ολίβα, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη.

«Η πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή ξεπερνά τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την ελέγξουν», δήλωσε ο Κάρλος Νοβίγιο, επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.

«Δεν είναι δυνατόν να επιτεθούμε στη φωτιά σε εκείνη την περιοχή, γι’ αυτό λαμβάνονται αμυντικά μέτρα», πρόσθεσε.

Η Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) έχει αναπτυχθεί για να προσπαθήσει να ανακόψει την επέλαση των φλογών, με κύριο στόχο την προστασία περιοχών κοντά στην πόλη Ελ Εσκοριάλ.

Οι αρχές παρακολουθούν επίσης μια ξεχωριστή πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβιλα, όπου υπάρχει φόβος ότι η τεράστια φωτιά στο Μπουργκοντόντο μπορεί να ενωθεί με το μέτωπο της Μαδρίτης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι αρχές κάνουν «ό,τι είναι δυνατόν» για να εμποδίσουν την ένωση των δύο πυρκαγιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Μαδρίτη, Φρανθίσκο Μαρτίν, προειδοποίησε ότι οι αριθμοί των εκκενώσεων μπορεί να αυξηθούν, καθώς «οι καύτρες ταξιδεύουν για χιλιόμετρα και η φωτιά πηδά μεγάλες αποστάσεις».

Ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, μιας από τις πληγείσες περιοχές στην Άβιλα, δήλωσε ότι οι φλόγες εξαπλώθηκαν από τη Ναβαλουένγκα προς την κοιλάδα Ιρουέλας — μια απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων — σε λιγότερο από μισή ώρα.

«Ήταν τρομακτικό», δήλωσε ο Αρτούρο Βάρας Γκονθάλεθ.

Τουλάχιστον 6.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ η φωτιά στην Άβιλα έχει καταστρέψει σχεδόν 9.000 εκτάρια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οκτώ δήμοι έχουν εκκενωθεί, μεταξύ αυτών οι: Τσαπινερία, Νάβας ντελ Ρέι, Κολμενάρ ντελ Αρόγιο, Φρεσνεδίγιας ντε λα Ολίβα, Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα, Αλντέα ντελ Φρέσνο, Ναβαλαγκαμέγια και Θαρθαλέχο.

Άλλες πόλεις, όπως οι Σαν Μαρτίν ντε Βαλντεϊγλέσιας, Πελάγιος ντε λα Πρέσα και Βίγια ντελ Πράδο, παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού κυκλοφορίας.

«Αν δεν τρέξεις μακριά και προσπαθήσεις να την αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει»

Ο Εκολογίο Καμπρέρα, 86 ετών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό του δυτικά της Μαδρίτης.

«Αν δεν τρέξεις μακριά της και προσπαθήσεις να την αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει», δήλωσε στο AFP από ένα κλειστό γυμναστήριο στο χωριό Βιλαμάντα, όπου εκατοντάδες εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο.

Η οικογένειά του προσπάθησε να σώσει το σπίτι της ψεκάζοντάς το με λάστιχα κήπου, μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες.

«Ήρθαν και είπαν σε όλους να φύγουν... Δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο».

Η Αγιούσο χαρακτήρισε την κατάσταση «εντελώς ασυνήθιστη και καταστροφική», τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ θα επισκεφθεί το κέντρο συντονισμού έκτακτης ανάγκης το Σάββατο.

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι οι πολίτες «ζουν μια δραματική κατάσταση» και τους κάλεσε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Πολιτική Φρουρά συνέλαβε ένα άτομο και ερευνά ένα ακόμη για τη φωτιά στο Μπουργκοντόντο, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων σε περίοδο απαγορεύσεων.

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