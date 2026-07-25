Εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κοντά σε Μπορντό και Μαδρίτη

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία, ενώ ενεργοποιείται ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κοντά σε Μπορντό και Μαδρίτη
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκονται η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς μια τεράστια πυρκαγιά κινείται απειλητικά προς το Μπορντό, την ώρα που το πύρινο μέτωπο στην περιφέρεια της Μαδρίτης παραμένει εκτός ελέγχου.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία όταν οι φλόγες σάρωσαν την τουριστική χερσόνησο Καπ Φερέ στην περιοχή της Ζιρόντ, αναγκάζοντας περίπου 110.000 κατοίκους και παραθεριστές να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ακόμη και με θαλάσσια μέσα.

Συνολικά, περισσότεροι από 141.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ, όπου ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά. Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 53 κατοικίες κι ένα κάμπινγκ καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Την ίδια ώρα, περίπου 1.500 άτομα μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης στην πόλη Αρκασόν, χρησιμοποιώντας μικρά θαλάσσια ταξί αλλά και μεγαλύτερα σκάφη.

Κινητοποίηση του στρατού και ευρωπαϊκή συνδρομή

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει την καταστροφική της πορεία κατευθυνόμενη προς την πόλη του Μπορντό, απέχοντας πλέον περίπου 60 χιλιόμετρα από την αστική περιοχή. Μπροστά στην κρισιμότητα των στιγμών, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε εντολή στον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να ενεργοποιήσει άμεσα την κυβερνητική μονάδα διαχείρισης κρίσεων.

Κι ακόμη, επιστρατεύονται οι ένοπλες δυνάμεις για να συνδράμουν τις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η Γαλλία θα λάβει ενισχύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο κροατικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, δύο πορτογαλικά αεροσκάφη Air Tractor, καθώς και δύο ελικόπτερα βαρέως τύπου Black Hawk από Τσεχία και Σλοβακία. Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία

Στην απέναντι πλευρά των Πυρηναίων, η Ισπανία κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μετώπων που κατακαίνε τη Μαδρίτη και τη γειτονική επαρχία Άβιλα. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κωμοπόλεις δυτικά της πρωτεύουσας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη περιγράφονται πλέον ως ένα τεράστιο μέτωπο, έχοντας κάψει 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Η πρόεδρος της περιφέρειας, Ιζαμπέλ Ντίας-Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης.

Εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης σημείωσε ότι κύρια προτεραιότητα παραμένει η προστασία της πόλης Σαν Λορέντζο, όπου βρίσκεται το ιστορικό βασιλικό παλάτι και μοναστήρι του Εσκοριάλ που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, επί Φιλίππου Β΄.

Στην επαρχία Άβιλα, λιγότερο από δύο ώρες βορειοδυτικά της Μαδρίτης, το μένος της πύρινης λαίλαπας έχει αφανίσει 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα για φερόμενη χρήση βαρέων μηχανημάτων εν μέσω σχετικής απαγόρευσης. Όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, η Ιταλία και η Ελλάδα συνδράμουν ήδη στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στέλνοντας από δύο αεροσκάφη Canadair η κάθε μία.

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