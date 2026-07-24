Φωτιές στην Ευρώπη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ισπανία - Διυπουργική σύσκεψη στη Γαλλία

«Αδύνατον να σβήσουμε τη φωτιά στη Μαδρίτη» δήλωσε ο επικεφαλής εκτάκτων αναγκών - Εκκενώθηκε χερσόνησος στη Γαλλία

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιές στην Ευρώπη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ισπανία - Διυπουργική σύσκεψη στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ισπανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλων πυρκαγιών στη Μαδρίτη και άλλες περιοχές, με πάνω από 40.000 ανθρώπους να εκκενώνουν τις κατοικίες τους.
  • Η φωτιά στη Μαδρίτη θεωρείται αδύνατον να σβηστεί προς το παρόν, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης και έχουν σημειωθεί θάνατοι, όπως 13 νεκροί στην Αλμέρια.
  • Η πυρκαγιά στη Γκουανταλαχάρα σταθεροποιείται, επιτρέποντας την επιστροφή κατοίκων σε εκκενωμένες κοινότητες, ενώ παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης και στρατιώτες στην περιοχή.
  • Στη Γαλλία, εκκενώθηκε η χερσόνησος Καπ Φερέ λόγω ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που έχει κάψει 87.000 στρέμματα, ενώ καλείται έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
  • Έχει επιβληθεί αυστηρή νομοθεσία με ποινικές διώξεις για όποιον προκαλεί φωτιά ή παραβιάζει τους περιορισμούς χρήσης φωτιάς σε δασικές περιοχές της Γαλλίας, μετά και από θανάτους πυροσβεστών.
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Η Ισπανία αντιμετωπίζει μία από τις πιο σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην περιφέρεια της Μαδρίτης και έχουν οδηγήσει περισσότερους από 25.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης έκτακτων αναγκών, Κάρλος Νοβίγιο, δήλωσε ότι η φωτιά που καίει στη Μαδρίτη «είναι στο απόγειό της» και είναι «αδύνατον να τη σβήσουμε». Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού αντιμετωπίζει τρεις τεράστιες φωτιές που εξαπλώνονται με απίστευτη ταχύτητα, ενώ η φωτιά στη Μαδρίτη κινδύνευε να ενωθεί με το μέτωπο της γειτονικής επαρχίας Άβιλα.

Ωστόσο, με τις τελευταίες εικόνες φαίνεται να κινείται βορειότερα και να απομακρύνεται ο κίνδυνος δημιουργίας ενός ενιαίου μετώπου. Παρόλα αυτά η κατάσταση είναι δραματική, καθώς μέχρι τώρα έχουν καταστραφεί 60.000 στρέμματα γης και 40.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ στη χώρα επικρατούν θερμοκρασίες καύσωνα που επιδεινώνονται λόγω της κατάστασης. Το μέτωπο της Άβιλα έκαψε μέσα σε 40 λεπτά τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα γης, αναγκάζοντας σχεδόν 1.500 ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Στην Αλμέρια, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κατάσταση «δραματική» και ανέφερε πως η κυβέρνηση θα καταθέσει κάθε διαθέσιμο πόρο για την αντιμετώπιση των κινδύνων αλλά και για την αποκατάσταση των καταστροφών. Αύριο, Σάββατο, αναμένεται να μεταβεί στο μέτωπο της Μαδρίτης, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την κοινότητα Θενιθιέντος και θα συμμετάσχει σε μια σύσκεψη εκεί.

Ο περιφερειάρχης της περιοχής χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα περίπλοκη, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρειαστούν κι άλλες εκκενώσεις. «Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή», επέμεινε η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Καλύτερη η κατάσταση στην Γκουανταλαχάρα

Η πυροσβεστική υπηρεσία (Infocam) εκτιμά πάντως ότι οι συνθήκες στη μεγάλη πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα, που έκαψε 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα είναι πλέον «ευνοϊκές» για την κατάσβεσή της και η φωτιά «είναι σε φάση σταθεροποίησης».

Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, καίει από την περασμένη Πέμπτη σε αυτήν την άνυδρη, αραιοκατοικημένη περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα. «Η εξέλιξή της είναι ευνοϊκή», είπε μία εκπρόσωπος της Infocam στο Γαλλικό Πρακτορείο καθώς αναμένεται να μετριαστεί από αύριο Σάββατο η ταχύτητα των ριπών ανέμου, κάτι που θα βοηθήσει τους πυροσβέστες στη μάχη τους με τις φλόγες.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων που είχαν εκκενωθεί μπορούν από σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές υποβάθμισαν την πυρκαγιά στο «επίπεδο 1», κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον έκτακτη βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση.

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Παρ’ όλ’ αυτά, περισσότεροι από 200 στρατιώτες παραμένουν επί τόπου, μαζί με 20 «χερσαία μέσα» και δύο αεροσκάφη. Νωρίς το βράδυ, ο Γκαρθία-Πάχε είπε ότι θέλει «να βοηθησει» τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-λεόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται από χθες και ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τα χωριά τους.

Έκτακτη σύσκεψη στη Γαλλία

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Φωτιά στη Γαλλία

AP/Caroline Blumberg

Έκτακτη σύσκεψη του διυπουργικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων στη Γαλλία κάλεσε απόψε ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, για τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν το νοτιοδυτικό τμήμα.

Οι υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Μεταφορών και Περιβάλλοντος αναμένεται να συνεδριάσουν στις 23:00 (ώρα Ελλάδος) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές «θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν» το Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη αυτή.Ο υπουργός είπε πάντως ότι «προς το παρόν» δεν απειλείται η μεγαλούπολη. «Προφανώς θα κάνουμε τα πάντα για την προστατεύσουμε με χερσαία μέσα» και με τη βοήθεια του στρατού, τόνισε, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους.

Εκκενώθηκε το Καπ Φερέ

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση ενός τουριστικού θερέτρου δυτικά του Μπορντό, στη χερσόνησο Καπ Φερέ, στέλνοντας βάρκες και πλοιάρια για να παραλάβουν τον κόσμο. Η Σόφι Μπρόκας, νομάρχης της περιοχής Νέας Ακουιτανίας, ενημέρωσε ότι τα άτομα που εκκενώθηκαν από τη χερσόνησο Καπ Φερέ θα μπορούσαν να αναχωρήσουν με πλωτά μέσα από προβλήτες σε τέσσερα χωριά της περιοχής ή να φύγουν από τον ένα και μοναδικό δρόμο που συνδέει αυτή τη στιγμή την περιοχή με την ηπειρωτική χώρα.Η πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Εντωμεταξύ, η πίεση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει αυξηθεί από μια ακόμη πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στο Μπισκαρός, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Καπ Φερέ. Αυτή η πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, έχει καταστρέψει ήδη 25.000 στρέμματα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο νομάρχης της περιοχής Λαντ, Ζιλ Κλαβρέουλ.«Οι άνεμοι πνέουν και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δυναμική και δυσμενής», είπε.

Περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν από το Μπισκαρός, κυρίως από κάμπινγκ και παραθεριστικές κατοικίες, ενώ εκκενώθηκαν επίσης μια παιδική κατασκήνωση και ένας οίκος ευγηρίας για ηλικιωμένους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς η μάχη της γαλλικής Πυροσβεστικής κατά των πυρκαγιών εντείνεται.

Ποινικές διώξεις

Την Τετάρτη, μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά του Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, ο εισαγγελέας Ρενό Γκοντέλ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν ποινικές κυρώσεις σε όσους ανάβουν φωτιές σε δάση ή πετούν γόπες, ενώ δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Ένας 29χρονος πιάστηκε να καπνίζει στη δασική περιοχή Λεζ-Καπ-Φερέ στη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα στο Μπορντό. Την ίδια ημέρα αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε έναν 26χρονο που κάπνιζε σε δάσος στο Λακανό και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος την προηγούμενη ημέρα άναψε φωτιά για να κάνει μπάρμπεκιου στο σημείο όπου έκανε κάμπινγκ. Και αυτός τέθηκε υπό κράτηση και θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα το Σαββατοκυριακο.

Η χρήση φωτιά σε δασικό περιβάλλον απαγορεύεται στις περιφέρειες Λαντ, Ζιρόντ και Λοτ-ε-Γκαρόν. Οι παραβάτες κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την Τετάρτη γύρω στο μεσημέρι, συνεχίζει να καταστρέφει τη λεκάνη του Αρκασόν έχοντας κάψει μέχρι τώρα 140.000 στρέμματα. Ο εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν εργάτες μιας εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό του χώρου γύρω από μια γραμμή υψηλής τάσης. Η χρήση του μηχανήματος επιτρεπόταν εκείνη την ώρα καθώς η απαγόρευση για «όλες τις δασικές εργασίες με χρήση θερμικών κινητήρων» τέθηκε σε ισχύ λίγες ώρες αργότερα.

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