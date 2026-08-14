Προβλήματα στις πληρωμές με POS - Αποκαθίστανται οι δυσλειτουργίες

Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που καταγράφηκε από το πρωί στις πληρωμές μέσω POS, με αρκετούς καταναλωτές να αντιμετωπίζουν απορρίψεις συναλλαγών με κάρτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δυσλειτουργία αφορούσε την υποδομή της πλατφόρμας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των συναλλαγών για τα POS. Η Τράπεζα Πειραιώς ενημέρωσε ότι το βασικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά τις 10:00, ωστόσο εξακολουθούν να καταγράφονται ορισμένες μεμονωμένες δυσκολίες.

Οι αναφορές για προβλήματα στις συναλλαγές είχαν ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες, με καταναλωτές να αναφέρουν ότι οι κάρτες τους απορρίπτονταν σε διαφορετικά καταστήματα και POS, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαθέσιμα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Αντίστοιχες αναφορές έχουν καταγραφεί και σήμερα από χρήστες στο διαδίκτυο.

Η εικόνα πλέον είναι σαφώς βελτιωμένη, με τις συναλλαγές να πραγματοποιούνται στην πλειονότητά τους κανονικά, ενώ συνεχίζεται η αντιμετώπιση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων.