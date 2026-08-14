Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone στα Στενά του Ορμούζ
Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
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Ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά την έξοδό του από τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία επικαλέστηκε στρατιωτικές αρχές.
Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.
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