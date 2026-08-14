Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά την έξοδό του από τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία επικαλέστηκε στρατιωτικές αρχές.

Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.