Ο Τραμπ αλλάζει τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ: Τέλος η υψηλή τεχνολογία, επιστροφή ... στον ατμό

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει καταπέλτες ατμού από το 2017, λέγοντας ότι τα ψηφιακά συστήματα είναι πολύ «περίπλοκα»

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Ο Τραμπ αλλάζει τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ: Τέλος η υψηλή τεχνολογία, επιστροφή ... στον ατμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αντικατάσταση του ηλεκτρομαγνητικού συστήματος εκτόξευσης αεροσκαφών (EMALS) με παραδοσιακούς ατμοκίνητους καταπέλτες στα νέα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ.
  • Η αλλαγή αφορά το αεροπλανοφόρο «USS Doris Miller» της κλάσης Gerald R. Ford, του οποίου η παράδοση έχει ήδη καθυστερήσει δύο χρόνια.
  • Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα ψηφιακά και ηλεκτρομαγνητικά συστήματα είναι περίπλοκα, ακριβά και ευάλωτα σε βλάβες, ενώ οι ατμοκίνητοι καταπέλτες θεωρούνται πιο αξιόπιστοι και εύκολοι στη συντήρηση.
  • Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από ανώτατους αξιωματούχους του Ναυτικού και τη βιομηχανία, που προειδοποιούν για αυξημένο κόστος και νέες καθυστερήσεις λόγω της δομικής αλλαγής.
  • Κριτικοί επισημαίνουν ότι η πολιτική παρέμβαση σε τεχνικά ναυπηγικά θέματα παρακάμπτει την επιστημονική τεχνογνωσία των ειδικών του Πενταγώνου.
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Μια απόφαση που προκαλεί τριγμούς στην ηγεσία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τη ναυπηγική βιομηχανία υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, διατάσσοντας το Υπουργείο Άμυνας να εγκαταλείψει την τεχνολογία αιχμής στα νέα αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε επίσημα εντολή για την αντικατάσταση του ηλεκτρομαγνητικού συστήματος εκτόξευσης, με παραδοσιακούς ατμοκίνητους καταπέλτες, εμμένοντας σε μια ιδέα που προωθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία.

Μέσω προεδρικού υπομνήματος εθνικής ασφάλειας, ο Τραμπ έδωσε προθεσμία εξήντα ημερών στον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και τον υπηρεσιακό Υπουργό Πολεμικού Ναυτικού, Χουνγκ Κάο, προκειμένου να καταρτίσουν πλάνο αντικατάστασης του Ηλεκτρομαγνητικού Συστήματος Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS) και των« Προηγμένων Ανελκυστήρων Οπλισμού» (AWE). Η αλλαγή σχεδιασμού αφορά το υπό κατασκευή αεροπλανοφόρο «USS Doris Miller» της κλάσης Gerald R. Ford, η παράδοση του οποίου έχει ήδη καθυστερήσει ήδη κατά δυο χρόνια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ανοιχτά από το 2017 ότι τα ψηφιακά και ηλεκτρομαγνητικά συστήματα είναι υπερβολικά περίπλοκα, ακριβά και ευάλωτα σε βλάβες. Κατά την εκτίμησή του, οι παραδοσιακοί ατμοκίνητοι και υδραυλικοί καταπέλτες προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία συντήρησης σε συνθήκες μάχης, καθώς η επισκευή τους δεν απαιτεί εξειδικευμένους τεχνικούς υψηλής τεχνολογίας.

Οι ατμοκίνητοι καταπέλτες (Steam Catapults) αποτελούν το βασικό σύστημα που χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για την απονήωση βαρέων μαχητικών αεροσκαφών από το κατάστρωμα των αεροπλανοφόρων κλάσης Nimitz. Το εν λόγω σύστημα βασίζεται στην ελεγχόμενη απελευθέρωση ατμού υψηλής πίεσης για να επιταχύνει ένα αεροσκάφος από τα 0 στα 250+ χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τους υδραυλικούς καταπέλτες ατμού από το 1950 στα αεροπλανοφόρα του. Το EMALS λένε οι ειδήμονες έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ατμό και το βασικότερο στοιχίζει φθηνότερα, μπορεί να εκτοξεύσει περισσότερους τύπους αεροσκαφών, ενώ η συντήρηση του οικονομικά δεν έχει σχέση με την δαπανηρή συντήρηση του κλασσικού καταπέλτη.

Η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε συνεπώς αντιδράσεις σε ανώτατους αξιωματούχους του Ναυτικού, όπως επίσης και στην κατασκευάστρια εταιρεία General Atomics. Εκπρόσωποι της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι το αεροπλανοφόρο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ και μια τέτοια δομική αλλαγή ενέχει σοβαρούς κινδύνους εκτόξευσης του κόστους και νέων καθυστερήσεων. Την ίδια στιγμή επικριτές της απόφασης από το Κογκρέσο επισημαίνουν ότι η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας σε αμιγώς τεχνικά θέματα ναυπηγικής μηχανικής παρακάμπτει την επιστημονική τεχνογνωσία των ειδικών του Πενταγώνου.

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