Audi Q9: Η τεχνολογία που «κόπηκε» λίγο πριν από την παραγωγή

Το νέο Q9 έφτασε πολύ κοντά στην παραγωγή με ηλεκτρικές χειρολαβές, μέχρι που ο CEO της Audi τις δοκίμασε και αποφάσισε ότι η συμβατική λύση ήταν τελικά καλύτερη.

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Audi Q9: Η τεχνολογία που «κόπηκε» λίγο πριν από την παραγωγή
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  • Το νέο Audi Q9 σχεδιάστηκε αρχικά με ηλεκτρικές χειρολαβές θυρών που ενεργοποιούνταν μέσω αφής.
  • Ο CEO της Audi, Gernot Döllner, αποφάσισε να επιστρέψουν στις συμβατικές χειρολαβές μετά από προσωπική δοκιμή, κρίνοντας την παραδοσιακή λύση καλύτερη για τον χρήστη.
  • Η αλλαγή έγινε σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης και παρότι συνήθως απαιτεί δύο χρόνια, οι μηχανικοί κατάφεραν να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό εγκαίρως.
  • Οι περιορισμοί της Κίνας στις ηλεκτρικές χειρολαβές είχαν δευτερεύοντα ρόλο στην απόφαση της Audi.
  • Η Audi τόνισε ότι η λειτουργικότητα και η φυσικότητα στη χρήση είναι προτεραιότητες για ένα μεγάλο πολυτελές SUV όπως το Q9, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να απορριφθεί πιο σύγχρονη τεχνολογία.
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Του Γιάννη Σκουφή

Στην εποχή όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιχειρούν να ενσωματώσουν όλο και περισσότερη τεχνολογία στα νέα τους μοντέλα, η Audi αποφάσισε να κάνει ένα μικρό βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και μάλιστα σε ένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα της γκάμας της.

Το νέο Q9 είχε αρχικά σχεδιαστεί με ηλεκτρικές χειρολαβές θυρών. Αντί για την κλασική κίνηση του χεριού, ο οδηγός θα άγγιζε μια μικρή επιφάνεια αφής, η οποία θα ενεργοποιούσε ηλεκτρομηχανικά το άνοιγμα της πόρτας.

Το σύστημα είχε προχωρήσει αρκετά στην εξέλιξή του, όμως όλα άλλαξαν όταν ο CEO της Audi, Gernot Döllner, δοκίμασε ο ίδιος ένα Q9, λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέλιξης.

«Είχαμε μια καινοτόμο ιδέα για τις χειρολαβές, αλλά στην τελική δοκιμή διαπιστώσαμε ότι, από την πλευρά του πελάτη, ήταν χειρότερη από μια συμβατική χειρολαβή», εξήγησε ο Döllner.

Η Audi αποφάσισε λοιπόν να επιστρέψει στην παραδοσιακή λύση, παρότι η αλλαγή έγινε σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, μια τέτοια τροποποίηση κανονικά μπορεί να απαιτήσει έως και δύο χρόνια, ωστόσο οι μηχανικοί κατάφεραν να προσαρμόσουν εγκαίρως τον σχεδιασμό.

Ο Döllner διευκρίνισε επίσης ότι οι περιορισμοί που αποφάσισε να επιβάλει η Κίνα στις ηλεκτρικές χειρολαβές έπαιξαν μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

Το σκεπτικό της Audi ήταν τελικά απλό: σε ένα μεγάλο πολυτελές SUV όπως το Q9, μια χειρολαβή πρέπει πάνω απ' όλα να είναι εύχρηστη και να λειτουργεί φυσικά στην καθημερινότητα. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι η πιο σύγχρονη τεχνολογία πρέπει μερικές φορές να κάνει στην άκρη.

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