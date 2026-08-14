Ariana Grande: Επιβεβαίωσε την επανασύνδεσή της με τον Ricky Alvarez

Snapshot Η σχέση τους είχε διακοπεί το 2016, αλλά διατηρούσαν φιλική επαφή και τώρα προχωρούν αργά χωρίς πίεση.

Ο Ricky Alvarez ήταν παρών σε πρόσφατες στιγμές της Ariana, όπως συναυλίες και κοινές εμφανίσεις.

Η Ariana τροποποίησε στίχο στο τραγούδι της «Thank U, Next», κάνοντας αναφορά στον Ricky, υποδηλώνοντας τη νέα φάση στη σχέση τους.

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της τον Σεπτέμβριο, η Ariana σκοπεύει να μειώσει προσωρινά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Νέα σελίδα φαίνεται πως γυρίζει στην προσωπική της ζωή η Ariana Grande καθώς η σχέση της με τον Ricky Alvarez περνά πλέον από τις φήμες στην πράξη. Η pop star έκανε την πρώτη κοινή ανάρτηση με τον πρώην σύντροφό της, δίνοντας ουσιαστικά το πιο ξεκάθαρο μέχρι σήμερα σημάδι ότι οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά.

Η 33χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε την Τετάρτη 12 Αυγούστου δημοσίευσε εικόνες από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε να δημοσιεύσει, ξεχώρισαν δύο φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Ricky Alvarez.

Στη μία, οι δυο τους στέκονται μπροστά από έναν καθρέφτη, φορώντας ταιριαστά outfits. Τα πρόσωπά τους δεν φαίνονται, ωστόσο ο Ricky Alvarez έχει το χέρι του γύρω από τους ώμους της Ariana Grande και κρατά το χέρι της. Σε άλλη φωτογραφία, εκείνος βρίσκεται πίσω από την κάμερα, ενώ η τραγουδίστρια κοιτάζει προς το μέρος του.

https://www.instagram.com/p/Db8XiamDFs_/

Η επανασύνδεσή τους είχε αρχίσει να συζητείται έντονα εδώ και αρκετούς μήνες. Η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez είχαν υπάρξει ζευγάρι από το 2015 έως το 2016, όμως μετά τον χωρισμό τους κατάφεραν να διατηρήσουν μια στενή φιλική σχέση.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι δυο τους εθεάθησαν ξανά μαζί στο Όστιν του Τέξας, ενώ ο Ricky Alvarez βρέθηκε και σε συναυλία της Ariana Grande στο πλαίσιο της περιοδείας της.

Η ίδια η Ariana, μάλιστα, είχε προκαλέσει νέα σχόλια όταν, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στη Νέα Υόρκη, τροποποίησε έναν στίχο από το «Thank U, Next», κάνοντας μια αναφορά στον πρώην σύντροφό της. Η αλλαγή στον στίχο έμοιαζε να αποτελεί ένα ακόμη «κλείσιμο του ματιού» στη νέα εξέλιξη της σχέσης τους.

Πηγή που μίλησε στο PEOPLE ανέφερε ότι η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez δεν βιάζονται να δώσουν συγκεκριμένη μορφή στη σχέση τους. Όπως σημείωσε, η τραγουδίστρια τον θεωρούσε όλα αυτά τα χρόνια έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται και εκτιμά, χαρακτηρίζοντάς τον υποστηρικτικό και αξιόπιστο.

Το ζευγάρι φέρεται να επιλέγει να κινηθεί χωρίς πίεση, με την Ariana να είναι πάντως ιδιαίτερα χαρούμενη που ο Ricky έχει επιστρέψει στη ζωή της.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την Ariana Grande, η οποία μετά την ολοκλήρωση της «Eternal Sunshine Tour» τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μειώσει για ένα διάστημα τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την παρουσία της στα φώτα της δημοσιότητας.