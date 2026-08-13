Χαλκιδική: Το σημείο μηδέν που ξεκίνησε η φωτιά - Δέντρο έπεσε σε αγωγούς ηλεκτροδότησης

Επιβεβαιώνεται η μαρτυρία κατοίκου νωρίτερα στο Newsbomb

Ελένη Ευστρατίου

Χαλκιδική: Το σημείο μηδέν που ξεκίνησε η φωτιά - Δέντρο έπεσε σε αγωγούς ηλεκτροδότησης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στηίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησε από πτώση ξερού δέντρου σε καλώ ρεύματος, προκαλώντας σπινθήρες που άναψαν τη φωτιά.
  • Οι ισχυροί άνεμοι επέτειναν την εξάπλωση της φωτιάς, η οποία έφτασε σε οικισμούς και προκάλεσε εκκενώσεις στη Σίβηρη και τη Φούρκα.
  • Περίπου 481 άτομα απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια ιδιωτικών σκαφών, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές.
  • Σήμερα επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 51 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ η φωτιά είναι υπό έλεγχο με μικροεστίες και κίνδυνο αναζοπυρώσεων.
  • Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή πάνω από 150 δωματίων σε ξενοδοχεία των γύρω περιοχών για τη φιλοξενία κατοίκων και επισκεπτών που απομακρύνθηκαν.
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Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του newsbomb για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία εξαπλώθηκε ραγδαία από τους ανέμους και έφτασε μέχρι τους οικισμούς, καίγοντας σπίτια.

Όπως ανέφερε νωρίτερα κάτοικος της περιοχής στο Newsbomb, η φωτιά ξέσπασε από ξερό δέντρο το οποίο έπεσε σε καλώδια ρεύματος λόγω των ανέμων. Από την πτώση εκτοξεύθηκαν σπινθήρες και προκάλεσαν τη φωτιά μέσα στη δασική έκταση.

φωτιά-σίβηρη-χαλκιδική

Οι άνεμοι οδήγησαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς μέσα στο δάσος, την οποία δεν κατάφεραν να περιορίσουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις, με αποτέλεσμα να φτάσει στα σπίτια. Τόσο ο οικισμός της Σίβηρης όσο και η παραλιακή περιοχή της Φούρκας εκκενώθηκαν, με πολίτες να απομακρύνονται από τη θάλασσα με ιδιωτικά σκάφη και ταχύπλοα του Λιμενικού.

φωτιά-σίβηρη-χαλκιδική

Ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε και φωτογραφία από το σημείο μηδέν της φωτιάς όπου φαίνεται το πεσμένο δέντρο με τα ξερά κλαδιά κάτω ακριβώς από στύλο του δικτύου μεταφοράς ρεύματος. Στο σημείο βρέθηκαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμάκιου της Πυροσβεστικής με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και να συντάξουν έκθεση της οποίας το πόρισμα αναμένεται τις επόμενες μέρες.

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Αυτή την ώρα η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αντιμετωπίζουν μικροεστίες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Σημειώνεται ότι λόγω της ώρας επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις που ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια από περιοχές της Βορείου Ελλάδος καθώς και της Ελευσίνας.

φωτιά-πυρκαγιά-Σίβηρη

Οι δυνάμεις έφτασαν στο σύνολό τους σε 142 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης και δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 51 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό.

Επιπλέον ενεργοποιήθηκε τέσσερις φορές το 112 και δόθηκε εντολή εκκένωσης των οικισμών της Σίβηρης και της Φούρκας.

Συνολικά 481 άτομα απεγκλωβίστηκαν, με 285 να μεταφέρονται στη μαρίνα Σάνη, ενώ 196 επιβιβάστηκαν στο SpeedRunner Jet και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον απεγκλωβισμό συμμετείχαν δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, 3 αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και το επιβατικό SpeedRunner.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες προσπάθειες για την εξεύρεση δωματίων σε ξενοδοχεία και καταλύματα στους Δήμους Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου και Σιθωνίας, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να φιλοξενηθούν απόψε κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές της πυρκαγιάς.

φωτιά-πυρκαγιά-Σίβηρη

Όπως τόνισε, οι ανάγκες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 δωμάτια, ενώ ήδη υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και καταλυμάτων για την κάλυψη των αναγκών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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