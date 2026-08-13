Καιρός - Καλλιάνος στο Newsbomb: «Tριήμερο με ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας»

Snapshot Η Αττική και τέσσερις ακόμα περιοχές βρίσκονται στην Κατηγορία 5 κινδύνου πυρκαγιάς λόγω ισχυρών βοριάδων και υψηλού κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ξεκινά σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση ισχυρών βοριάδων, που θα διαρκέσουν έως το Σάββατο.

Την περίοδο 12-16 Αυγούστου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο.

Στην Αθήνα, ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φιλοπάππου θα παραμείνουν κλειστοί ως μέτρο προστασίας από πυρκαγιές, με ενισχυμένη επιτήρηση και περιπολίες.

Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί drones με θερμικές κάμερες και διαθέτει υδροφόρες και ειδικά οχήματα για την πυροπροστασία δημοτικών κατασκηνώσεων. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για την σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου, καθώς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές βρίσκονται στην Κατηγορία 5 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Οι ισχυροί βοριάδες συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, την ώρα που ο υδράργυρος αρχίζει να υποχωρεί αισθητά. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ένα τριήμερο με ισχυρούς ανέμους και σημαντική αλλαγή του καιρού.

Καλλιάνος: «Έρχεται τριήμερο με ισχυρούς βοριάδες»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος περιέγραψε την αλλαγή του καιρού που βρίσκεται προ των πυλών, επισημαίνοντας ότι από σήμερα ξεκινά σταδιακά μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αντιληπτή την Παρασκευή και το Σάββατο.

Όπως ανέφερε, από σήμερα Πέμπτη γίνονται αισθητοί ισχυροί βοριάδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η εξέλιξη αυτή έχει διπλή σημασία: από τη μία πλευρά φέρνει επιτέλους ανάσα από τις υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν μια μικρή εστία σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι η θερμοκρασία από επίπεδα της τάξης των 36-38 βαθμών Κελσίου θα υποχωρήσει αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται σε αρκετές περιοχές στους 30-34 βαθμούς.

Για σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Καλλιάνου, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν χαμηλότερα, με την Αθήνα να φτάνει περίπου στους 34 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα ενισχύονται.

Την Παρασκευή το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ανεμώδες, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος

Από τους 38 στους 32 βαθμούς - Η μεγάλη αλλαγή του καιρού

Η μεταβολή θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών υποχωρούν σταδιακά, καθώς ενισχύεται το μελτέμι και μεταφέρονται ψυχρότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του επόμενου τριημέρου θα είναι, επομένως, ο συνδυασμός πτώσης της θερμοκρασίας και πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.

Από την Πέμπτη αναμένονται επίσης τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ την Παρασκευή η ενίσχυση των βοριάδων στα ανατολικά θα είναι ακόμη πιο έντονη.

Ο Δεκαπενταύγουστος δεν θα είναι παντού «καυτός»

Η εικόνα του καιρού αλλάζει σημαντικά και ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Στις 15 Αυγούστου προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις κατά τόπους, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, στα ανατολικά στα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο στα 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη, με την πτώση να γίνεται περισσότερο αισθητή στα ανατολικά.

Ουσιαστικά, το διάστημα 12 έως 16 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ενισχυμένο μελτέμι, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο. Από τις 17 Αυγούστου και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Συναγερμός στην Αθήνα - Κλειστοί Λυκαβηττός και Φιλοπάππου

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων περνά σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η Αττική βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής προστασίας, ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως νεότερης ενημέρωσης.

Παράλληλα, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί περιπολίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εναέρια επιτήρηση, καθώς ενεργοποιούνται drones με θερμικές κάμερες για την κατόπτευση μεγάλων χώρων πρασίνου της Αθήνας, όπως ο Λυκαβηττός, ο Στρέφης, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με στόχο την άμεση ενημέρωση και συνδρομή της Πυροσβεστικής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4x4.

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