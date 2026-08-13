Νάταλι Χαρπ: Ποια είναι η 34χρονη γυναίκα που ο Τραμπ πήρε μαζί του στη μυστική πτήση

Στο αεροσκάφος διαφυγής από την Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ όπως αποκαλύπτεται πήρε μαζί του λίγους, εκλεκτούς . Ανάμεσά τους και την 34χρονη Νάταλη Χαρπ, τη βοηθό-«σκιά» που δεν λείπει ποτέ από το πλευρό του

Νατάσα Παυλοπούλου

Νάταλι Χαρπ: Ποια είναι η 34χρονη γυναίκα που ο Τραμπ πήρε μαζί του στη μυστική πτήση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ φυγαδεύτηκε μυστικά από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από λίγους εκλεκτούς, μεταξύ των οποίων η 34χρονη βοηθός του Νάταλι Χαρπ.
  • Η Νάταλι Χαρπ, εκτελεστική βοηθός του Τραμπ, θεωρείται το πιο απαραίτητο πρόσωπο στην καθημερινότητά του και ήταν η πρώτη επιλογή για να τον συνοδεύσει στην ασφαλή πτήση.
  • Μαζί με τη Χαρπ, στη μυστική πτήση επιβιβάστηκαν επίσης ο αναπληρωτής προσωπάρχης Νταν Σκαβίνο και ο διευθυντής επιχειρήσεων Γουόλτ Νάουτα, στενοί συνεργάτες του Τραμπ.
  • Η επιλογή να ταξιδέψει με τους πιο προσωπικούς του βοηθούς, αφήνοντας τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη στο αεροπλάνο-δόλωμα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι ακολούθησε τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας και θεωρεί ότι το μικρότερο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ήταν πιο ασφαλές, παρά τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το Boeing 747.
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Η μυστική επιχείρηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τη θωράκιση του Τραμπ στις αρχές Ιουλίου στάθηκε η αφορμή για να έρθει ξανά στο προσκήνιο το πιο κλειστό και πιστό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και υπό τον φόβο πιθανής ιρανικής πυραυλικής επίθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φυγαδεύτηκε κρυφά από το Air Force One μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας catering. Επιβιβάστηκε σε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A, αφήνοντας το τροποποιημένο Boeing 747 να λειτουργήσει ως πτήση-δόλωμα.

Στο Air Force One έμειναν, μεταξύ άλλων όπως αποκαλύπτεται τώρα, ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας, υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, ο διευθυντής επικοινωνιών Στίβεν Τσέουνγκ, καθώς και η 13μελής ομάδα των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου.

Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε χθες (12.8) ότι το φορτηγό τροφοδοσίας που μετέφερε κρυφά τον Τραμπ, είχε τρεις άλλους επιβάτες που τον συνόδευσαν. Η ταξιδιωτική λίστα της «ασφαλούς» μυστικής πτήσης περιελάμβανε μια εξαιρετικά περιορισμένη ομάδα εμπίστων, με το την 34χρονη Νάταλι Χαρπ να δεσπόζει ανάμεσά τους.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι, ειδικότερα, η επιλογή της Χαρπ να ταξιδέψει με ασφάλεια μαζί με τον πρόεδρο ήταν αυτονόητη. Μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε ότι ήταν η «πρώτη επιλογή» του Τραμπ για να τον συνοδεύσει. «Δεν υπάρχει κανείς πιο κοντά στον πρόεδρο στην ομάδα του», εξήγησε. Η Νάταλη Χαρπ, η οποία εκτελεί χρέη εκτελεστικής βοηθού του προέδρου, αποτελεί ίσως το πιο απαραίτητο πρόσωπο στην καθημερινότητά του. Στους διαδρόμους της αμερικανικής ηγεσίας έχει αποκτήσει το προσωνυμιο «ανθρώπινος εκτυπωτής», καθώς η κύρια αρμοδιότητά της είναι να τροφοδοτεί συνεχώς τον πρόεδρο με εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους από ειδησεογραφικά άρθρα, στατιστικά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία της στο πλευρό του είναι τόσο αδιάλειπτη που στο παρελθόν είχε προκαλέσει την προσοχή ακόμη και της Μυστικής Υπηρεσίας, λόγω σημειωμάτων που εξέφραζαν τον υπερβολικό θαυμασμό της προς το πρόσωπό του. Η σχέση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του αδελφού της, από τον οποίο η ίδια έχει αποξενωθεί, καθώς εκείνος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει δημόσια τη συναισθηματική της αφοσίωση στον Τραμπ ως «ανθυγιεινή», παρομοιάζοντάς την περισσότερο με «φαν κλαμπ» παρά με επαγγελματική σχέση.

Μαζί με την 34χρονη βοηθό και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στη μυστική πτήση επιβιβάστηκαν μόνο δύο ακόμη στενοί συνεργάτες. Ο ένας ήταν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του Τραμπ από την εφηβική του ηλικία, όταν εργαζόταν ως βοηθός γκολφ σε ένα από τα κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο δεύτερος ήταν ο Γουόλτ Νάουτα, διευθυντής των επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, πρώην μάγειρας του Ναυτικού και παρκαδόρος του Λευκού Οίκου, που ακολούθησε τον Τραμπ στη Φλόριντα μετά τις εκλογές του 2020 και ενεπλάκη στην υπόθεση των απόρρητων εγγράφων. Σύμφωνα με καταγγελίες, φέρεται να βοήθησε τον Τραμπ να αποκρύψει κλεμμένα απόρρητα έγγραφα που βρίσκονταν στο επίκεντρο σε μια από τις ποινικές υποθέσεις εναντίον του.

Η αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ταξιδέψει με τους πιο προσωπικούς του βοηθούς, αφήνοντας τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και το δημοσιογραφικό σώμα στην πτήση που χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ουάσινγκτον. Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως υποστήριξε ότι απλώς ακολούθησε τις οδηγίες των μυστικών υπηρεσιών, ισχυριζόμενος μάλιστα πως το μικρότερο αεροσκάφος στο οποίο επιβιβάστηκε ο ίδιος διέτρεχε στην πραγματικότητα μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Νομίζω ότι στην πραγματικότητα το αεροπλάνο με το οποίο πέταξα διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη το βράδυ, τερματίζοντας τη σιωπή του για το θέμα. «Νομίζω ότι διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή αυτό θα ήταν το αεροπλάνο που νομίζω ότι θα ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν». Όταν ρωτήθηκε αν είχε θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών του αεροπλάνου-δόλωμα, είπε στους δημοσιογράφους ότι απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Είναι στην πραγματικότητα θέμα της Μυστικής Υπηρεσίας. Απλώς ακολουθώ αυτό που τους αρέσει να κάνουν», είπε. «Ήθελαν να πάω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροπλάνο, με την ίδια ασφάλεια... Κάνω αυτό που λένε».

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Νάταλι Χαρπ: Ποια είναι η 34χρονη βοηθός που ο Τραμπ πήρε μαζί του στη μυστική πτήση, αφήνοντας πίσω κορυφαίους υπουργούς - «Δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του»

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