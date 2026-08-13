Τρόμος σε φεστιβάλ στο Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, 15 τραυματίες – Βίντεο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε φεστιβάλ στο Μεξικό, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε ξαφνικά στον χώρο όπου βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι, πέφτοντας πάνω σε πεζούς. Κραυγές τρόμου και πανικόβλητες προσπάθειες διαφυγής καταγράφονται στο βίντεο, ενώ, τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η δήμαρχος του Ζακατλάν, Μπέτι Σάντσες, ανέφερε πως «είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, δυστυχώς, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτό το περιστατικό. Η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Θέλω, επίσης, να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχουν νεκροί».

Το Chevrolet ακινητοποιήθηκε αφού προσέκρουσε σε κάτι που φαίνεται να είναι πυλώνας από τσιμέντο. Το αυτοκίνητο εισήλθε στην περιοχή από την πλευρά του ξενοδοχείου Zacatlán και κατέληξε να προσκρούσει στη μία πλευρά του Apple Pavilion.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ, αρκετοί άνθρωποι που συμμετείχαν στη Gran Feria de la Manzana (Μεγάλη Γιορτή του Μήλου) υπέστησαν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Η Δήμαρχος ανέφερε αργότερα ότι «ενεργοποιήσαμε αμέσως τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών», προσθέτοντας ότι το όχημα βρίσκεται υπό την κατοχή των Αρχών και ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση».

«Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο ενδέχεται να προκάλεσε το περιστατικό. Ωστόσο, ενεργώντας υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί αυτή η εκδοχή», επεσήμανε ακόμη.