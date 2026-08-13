Ισημερινός: Κατασχέθηκαν 469 κιλά ναρκωτικών που έφεραν αυτοκόλλητα με το πρόσωπο του... Χάαλαντ

Καθώς ο Νορβηγός αστέρας του ποδοσφαίρου Έρλινγκ Χάαλαντ γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, το πρόσωπο του εμφανίζεται σε διαφημίσεις, συλλεκτικές κάρτες και σε διάφορες αναρτήσεις στα social media.

Τώρα, οι αρχές του Ισημερινού εντόπισαν το πρόσωπο του 26χρονου ποδοσφαιριστή σε ένα απροσδόκητο μέρος -τυπωμένο πάνω σε πράσινες συσκευασίες γεμάτες... κοκαΐνη, οι οποίες βρέθηκαν σε ένα φορτηγό κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 469 κιλά κοκαΐνης, κατασχέθηκαν και ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Παρά το γεγονός ότι δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αυτοκόλλητα που έφεραν το πρόσωπο του Χάαλαντ, η πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη ανάμεσα στους διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι βάζουν στα φορτία τους τα ονόματα γνωστών αθλητών και άλλων διασημοτήτων, για να υποδηλώσουν ποιο εγκληματικό δίκτυο παρήγαγε το εμπόρευμα και σε ποιον πελάτη ανήκει.

Δείτε τις συσκευασίες που έφεραν το πρόσωπο του ποδοσφαιριστή:

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της αστυνομίας, πράκτορες της Δίωξης Ναρκωτικών διεξήγαγαν επιχείρηση στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο μετά από ανώνυμη πληροφορία που έλαβαν νωρίς το πρωί της Τρίτης. Κατόπιν έρευνας, εντοπίστηκαν 370 πακέτα με το πρόσωπο του Χάαλαντ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο πορτμπαγκάζ του φορτηγού.

Ο Χάαλαντ δεν είναι ο μόνος αστέρας του ποδοσφαίρου που εμφανίστηκε πάνω στα πακέτα που κατασχέθηκαν, καθώς ένα από αυτό έφερε το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι.

Η εκτιμώμενη αξία του φορτίου που κατασχέθηκε ανέρχεται σε περίπου 842.000 δολάρια στην εγχώρια αγορά, σε περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και σε περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη.

Στον Ισημερινό, τοπικές συμμορίες, που έχουν συμμαχήσει με κολομβιανά και μεξικάνικα καρτέλ, διαχειρίζονται την μεταφορά των ναρκωτικών, το 80% των οποίων προέρχεται από την Κολομβία και το υπόλοιπο από το Περού.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η αστυνομία κατέσχεσε περισσότερους από 80 τόνους ναρκωτικών, ενώ το 2025 οι αρχές κατάσχεσαν σχεδόν 215 τόνους. Το 2024, η ποσότητα έφτασε σχεδόν τους 295 τόνους.