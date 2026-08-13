«Taser για τον Τραμπ»: Η θεωρία συνωμοσίας για τη γυναίκα που τον... ξυπνάει στο Οβάλ Γραφείο

Μία θεωρία συνωμοσίας που έγινε viral υποστηρίζει πως ο Τραμπ μένει ξύπνιος στο Οβάλ Γραφείο με τη βοήθεια... taser. Η πρώην συνεργάτιδά του, που βρέθηκε στο επίκεντρο των ισχυρισμών, πέρασε στην αντεπίθεση 

Νατάσα Παυλοπούλου

«Taser για τον Τραμπ»: Η θεωρία συνωμοσίας για τη γυναίκα που τον... ξυπνάει στο Οβάλ Γραφείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια θεωρία συνωμοσίας ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ξύπνιος στο Οβάλ Γραφείο με τη βοήθεια taser που χειρίζεται η πρώην συνεργάτιδά του, Τζέιμι Λι Φράνκλιν.
  • Η Τζέιμι Λι Φράνκλιν διέψευσε τους ισχυρισμούς, εξηγώντας ότι αγγίζει την κοιλιά της επειδή είναι έγκυος.
  • Η εικόνα του Τραμπ να φαίνεται κουρασμένος έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με τον Λευκό Οίκο να διαψεύδει ότι ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε σε δημόσιες εμφανίσεις.
  • Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι φωτογραφίες που δείχνουν τα μάτια του κλειστά απλώς τον έχουν πιάσει σε στιγμές που ανοιγοκλείνει τα μάτια του.
  • Ο ίδιος έχει συχνά αμφισβητήσει την αντοχή των πολιτικών του αντιπάλων, δίνοντας στον Τζο Μπάιντεν το παρατσούκλι «Νυσταγμένο Τζο».
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Μια θεωρία συνωμοσίας έχει κατακλύσει τις τελευταίες ώρες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται...ηλεκτροσόκ από απόσταση για να παραμένει ξύπνιος κατά τη διάρκεια των επίσημων ενημερώσεων.

Αφορμή για το αφήγημα στάθηκε η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στην τελετή υπογραφής εκτελεστικού διατάγματος στο Οβάλ Γραφείο, στο πλευρό του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Καθώς μιλούσε ο Δρ. Τζέι Μπατατσάρια, διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, ο Τραμπ φάνηκε να κλείνει τα μάτια του και να γέρνει ελαφρώς το κεφάλι του, δείχνοντας σημάδια κόπωσης. Την ίδια στιγμή, η πρώην υπάλληλος του Λευκού Οίκου, Τζέιμι Λι Φράνκλιν, η οποία στεκόταν ακριβώς πίσω του, εθεάθη να αγγίζει επανειλημμένα την κοιλιά της. Δευτερόλεπτα μετά, ο Τραμπ ανοίγει απότομα τα μάτια του και ανακτά την προσοχή του.

Η τυχαία αυτή σύμπτωση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει τους ισχυρισμούς πως η Φράνκλιν —στην οποία οι χρήστες χάρισαν τα παρατσούκλια «Taser» και «Zapper»— κρατούσε ένα κρυφό τηλεχειριστήριο τοποθετημένο στο σώμα της, με το οποίο... ξυπνούσε τον Αμερικανο πρόεδρο κάθε φορά που ήταν έτοιμος να αποκοιμηθεί.

Η απάντηση της ίδιας της Φράνκλιν, η οποία πλέον είναι υπεύθυνη στο lifestyle περιοδικό The Conservateur, ήταν άμεση και αποστομωτική. Ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση με ανάρτησή της στο X, έγραψε χαρακτηριστικά: «Είμαι απλώς έγκυος, εσείς οι περίεργοι», συνοδεύοντας τη δήλωσή της με emoji γέλιου.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η εικόνα του Τραμπ να παλεύει να κρατησει τα μάτια του ανοικτά προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον. Πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, ξεκαθάρισε πως ο Τραμπ απλώς αναλογιζόταν την απώλεια του αγαπημένου του φίλου για τον οποίο μόλις είχε εκφωνήσει επικήδειο, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένο ηλίθιο» όποιον υποστήριξε το αντίθετο.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει τη δική του εκδοχή για τις στιγμές που εμφανίζεται νυσταγμένος, υποστηρίζοντας σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal πως οι φωτογραφικοί φακοί απλώς τον πετυχαίνουν τη στιγμή που ανοιγοκλείνει τα μάτια του. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειωτέον εχει αμφισβητήσει πολλές φορές την αντοχή των πολιτικών του αντιπάλων, βαφτίζοντας τον Τζο Μπάιντεν «Νυσταγμένο Τζο» (Sleepy Joe)

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