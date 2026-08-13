Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί από σήμερα ο καιρός να αλλάζει και η θερμοκρασία να καταγράφει σημαντική πτώση, αλλά ήδη ξεκαθαρίζει μια πρώτη εικόνα για τον καιρό του Σεπτεμβρίου.

Στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου 2026 από το Meteo.gr αναφέρεται:

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Σεπτέμβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 34%, 35% και 16% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 13% και 2% αντιστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.03°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου με βάση την μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να ξεπερνούν τους +2°C στη Γαλλία και περιοχές της ανατολικής Ευρώπης.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

xarths1.jpg

xarths2.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΚΟΣΜΟΣ

«250 ημέρες στην κόλαση» του αεροπλανοφόρου Lincoln: Κραυγές απόγνωσης από το πλήρωμα και αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Μουχλιασμένα ντους, σπασμένες τουαλέτες και... μισό φλιτζάνι ρύζι

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Τι μπορεί να φταίει όταν δεν ξεκινά με γεμάτη μπαταρία;

07:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Άστρο μαύρης τρύπας» – Το νέο κοσμικό αντικείμενο που ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σουβλάκι έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για τον Έλληνα - Μέχρι και 5,3 ευρώ ένα τυλιχτό

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο

07:34ΥΓΕΙΑ

Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος - Σημαντική η μείωση αιμοδοτών τον Αύγουστο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προβλήματα στην υδροδότηση λόγω αύξησης του τουρισμού - Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα για τις πυρόπληκτες περιοχές - Τα 5 σημεία που έχουν «κυκλωθεί»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η πολεμική δυστοπία του μέλλοντος: Oι Ρώσοι χτυπούν αμάχους με drones σαν να παίζουν video game

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η Αττική, Red Code για φωτιές και βοριάδες έως 8 μποφόρ - Δύσκολο το επόμενο τριήμερο , πρόβλεψη Καλλιάνου στο Newsbomb

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου

06:48LIFESTYLE

Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Οι δύο γάμοι, οι απογοητεύσεις και η μεγάλη αγάπη που ήρθε στα 51

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη ηλίου: Η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι - Κραυγές, ουρλιαχτά και περίεργα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη ηλίου: Η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι - Κραυγές, ουρλιαχτά και περίεργα - Βίντεο

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις βοριάδες η έξοδος των εκδρομέων – Ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση ψυχικής υγείας στο  αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Ναύτες προσπάθησαν να πέσουν στη θάλασσα

06:48LIFESTYLE

Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Οι δύο γάμοι, οι απογοητεύσεις και η μεγάλη αγάπη που ήρθε στα 51

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Μοιραίο μπάνιο για 53χρονο στην παραλία της Κινέτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ