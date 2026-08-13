Το σουβλάκι έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για τον Έλληνα - Μέχρι και 5,3 ευρώ ένα τυλιχτό

Σε είδος πολυτελείας εξελίσσεται για τους Έλληνες το σουβλάκι, αφού το παραδοσιακό έδεσμα αγγίζει μέχρι και τα 5,3 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτό που κάποτε θεωρούνταν γρήγορο, απλό, νόστιμο και προπαντός φθηνό φαγητό, πλέον έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια που οι πολίτες δεν επιλέγουν παρά σε σπάνιες πλέον περιπτώσεις, αφού πλέον για να τραφεί μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται μέχρι και 40 ευρώ.

Και στην περίπτωση του τυλιχτού, όπως και πολλών ακόμα προϊόντων ισχύει το «κάθε πέρυσι και καλύτερα» και ενδεικτική είναι η σύγκριση των περυσινών με τις φετινές τιμές.

Το 2025 στην Αθήνα το τυλιχτό κυμαινόταν από 3,70 - 4 ευρώ, ενώ το 2026 από 3,80 έως και 5 ευρώ. Οι αντίστοιχες τιμές στη Θεσσαλονίκη, που ομολογουμένως τα τυλιχτά είναι μεγαλύτερα, κυμαίνονταν από 4,2 - 4,8 ευρώ το 2025, ενώ το 2026 έχουν εκτοξευθεί έως και 5,3 ευρώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Τέλος, στην Κρήτη το 2025 η τιμή ενός τυλιχτού κυμαίνονταν από 3,80 - 5,5 ευρώ ενώ φέτος έχει ανώτατο όριο τα 6,5 ευρώ.