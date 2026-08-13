Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος - Σημαντική η μείωση αιμοδοτών τον Αύγουστο

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μεγάλα νοσοκομεία της χώρας λόγω της δραματικής μείωσης των αποθεμάτων αίματος, που καταγράφονται στην καρδιά του καλοκαιριού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναβάλλονται εκατοντάδες προγραμματισμένες μεταγγίσεις ασθενών.

Παραδοσιακά ο Αύγουστος αποτελεί τον δυσκολότερο μήνα όσον αφορά τα αποθέματα αίματος στη χώρα, κυρίως λόγο της θερινής ραστώνης και των διακοπών, αλλά και της αυξημένης ζήτησης εξαιτίας του υψηλού αριθμού τουριστών που επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τη χώρα μας.

Η κ. Κούσης, Γιατρός τμήματος αιμοδοσίας στο νοσοκομείο «Μεταξά» μιλώντας στον Alpha αναφέρει πως τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η προσέλευση για αιμοδοσία αγγίζει περίπου τα 250 άτομα, ενώ σημειώνει ότι τον Αύγουστο μειώνεται ραγδαία η συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών.