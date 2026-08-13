Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΟΛΙΑ)
Αμφιαράου και Γερακίου
- ΑΙΓΑΛΕΩ (ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ)
Αγ. Βασιλείου και Ιθώμης
- ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Ξανθίππου και Αρτέμιδος
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