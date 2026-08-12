Κίμωλος: Ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής - Πώς έγινε η μοιραία ηλεκτροπληξία

Snapshot Ο ηλεκτρικός πίνακας στο σπίτι της Κιμώλου όπου σημειώθηκε η ηλεκτροπληξία δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, που αποτελεί βασικό μέτρο ασφαλείας.

Η απουσία ρελέ διαφυγής και η πιθανή βλάβη στον θερμοσίφωνα εξετάζονται ως κύρια στοιχεία της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το σπίτι είναι παλαιάς κατασκευής με ηλεκτρολογική εγκατάσταση πριν από τη δεκαετία του 1970, και ερευνάται αν πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Τα σχετικά πιστοποιητικά ηλεκτρικής εγκατάστασης του 2024 θα εξεταστούν από τις αρχές για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν παραλείψεις ή προβλήματα.

Η νεκροψία-νεκροτομή του 17χρονου θα διεξαχθεί στον Πειραιά και αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Χωρίς ρελέ διαφυγής φέρεται να λειτουργούσε ο ηλεκτρολογικός πίνακας στο σπίτι στην Κίμωλο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Η απουσία του συγκεκριμένου μηχανισμού ασφαλείας αποτελεί πλέον ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Το ρελέ διαφυγής, έχει ως βασική λειτουργία να ανιχνεύει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και να διακόπτει αυτόματα την παροχή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η παρουσία του θεωρείται κρίσιμο μέτρο προστασίας, ιδιαίτερα σε χώρους όπως το μπάνιο, όπου η επαφή με το νερό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Πληροφορίες του cyclades24 αναφέρουν ότι το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι όπου διέμενε ο 17χρονος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος που συνδέεται με τον θερμοσίφωνα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και αναμένεται να προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου. Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η εγκατάστασή του χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το κατά πόσο η εγκατάσταση πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και η ύπαρξη και ισχύς των σχετικών πιστοποιητικών. Τα έγγραφα που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παραλείψεις ή προβλήματα που θα μπορούσαν να συνδέονται με το δυστύχημα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τα τελευταία λεπτά πριν από την ηλεκτροπληξία και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε τη διαρροή ρεύματος και γιατί αυτή δεν διακόπηκε εγκαίρως.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

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