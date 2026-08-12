Τραμπ: Βήμα - βήμα πώς άλλαξε κρυφά αεροσκάφος στην Τουρκία – Το Air Force One πέταξε ως «δόλωμα»

Snapshot Ο στρατηγός Νταν Κέιν οργάνωσε το σχέδιο φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία μετά από πληροφορίες για απειλή από το Ιράν.

Ο Τραμπ απομακρύνθηκε κρυφά από το Air Force One μέσω φορτηγού τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό τζετ C-32 A για μυστική πτήση.

Το Air Force One πέταξε κανονικά ως δόλωμα, μεταφέροντας δημοσιογράφους και αξιωματούχους, ενώ το Ιράν γνώριζε την ακριβή θέση του Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε στον σχεδιασμό της φυγάδευσης και πέταξε μαζί με το αεροσκάφος.

Κατά την άφιξη στη βάση Μίλντενχαλ, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά ξανά στο παλιό Air Force One και μετά επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One για την επιστροφή στην Ουάσινγκτον. Snapshot powered by AI

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σχέδιο φυγάδευσης του Ντόναλντ Τραμπ, που εκκένωσε κρυφά το Air Force One για να πετάξει με το στρατιωτικό αεροσκάφος από την Τουρκία, όπου βρέθηκε για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στις 8 Ιουλίου, την τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε τη σκάλα προς το αεροσκάφος που υποτίθεται ότι θα τον μετέφερε στο πρώτο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής του. Χαιρέτησε για λίγο τις κάμερες και εξαφανίστηκε μέσα σε ένα από τα εμβληματικά, γαλάζια 747 που χρησιμεύουν ως Air Force One εδώ και δεκαετίες.

Στη συνέχεια, βγήκε κρυφά από το αεροσκάφος, κρυμμένος μέσα σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας.Ο Τραμπ μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ένα στρατιωτικό τζετ για μια μυστική πτήση από την Τουρκία. Το Air Force One, γεμάτο με δημοσιογράφους, αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και υπουργούς απογειώθηκε κανονικά και λειτούργησε ως δόλωμα παρά τις πληροφορίες ότι μπορεί να ήταν στο στόχαστρο του Ιράν.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που είχαν γνώση του σχεδίου του Ιράν και μίλησαν στους New York Yimes, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνέλεξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πολλαπλές πληροφορίες: ότι οι Ιρανοί γνώριζαν συγκεκριμένα πού διέμενε ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου και του ορόφου, και ότι κάποιος στην περιοχή της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ είχε εντοπιστεί με έναν πύραυλο με φορητό εκτοξευτή. Αμερικανοί αξιωματούχοι άρχισαν αμέσως να καταστρώνουν ένα σχέδιο.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της απειλής εναντίον του Τραμπ αλλά και στην απόφαση που ελήφθη για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουν οι αμερικανικές υπηρεσίες.

Ο Νταν Κέιν γνωρίζει από τακτικές παραπλάνησης του αντιπάλου. Πριν το Γενικό Επιτελείο εργαζόταν ως σύνδεσμος του Πενταγώνου με τη CIA, και συνέβαλε στη χάραξη των τακτικών αντιπερισπασμού κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Midnight Hammer», όταν οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.Σύμφωνα με τους New York Times αρκετοί από αυτούς που επιβιβάστηκαν στο Air Force One δεν είναι σαφές αν γνώριζαν για το ιρανικό σχέδιο.

Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο γνώριζε για την απειλή και πέταξε με το αεροσκάφος αφού συμμετείχε στο σχεδιασμό για τη φυγάδευση του προέδρου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

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Βήμα βήμα το σχέδιο παραπλάνησης των Ιρανών

Πριν αναχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, «για χάρη των παλιών καλών καιρών», θα αναχωρούσε με το παλιό Air Force One αντί για το πολυτελές 747-8 που του είχε δωρίσει το Κατάρ και με το οποίο είχε φτάσει στην Τουρκία.

Αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα έστελνε το αεροσκάφος 747-8 στην Ευρώπη, σε «δύο ή τρεις από τις μεγάλες βάσεις», για να το επιδείξει στους στρατιωτικούς.Στη συνέχεια, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One μπροστά στις κάμερες και χαιρέτησε τους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ επιβιβάζεται κανονικά στο παλιό Air Force One και χαιρετάει τις κάμερες

Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο φωτογράφος των New York Times Νταγκ Μιλς, επιβιβάστηκαν στο πίσω τμήμα του αεροσκάφους και τους δόθηκε οδηγία να κρατήσουν κατεβασμένα τα ρολά των παραθύρων.Αυτό που δεν ήταν γνωστό εκείνη τη στιγμή είναι ότι ο Τραμπ απομακρύνθηκε γρήγορα μέσω ενός κοντέινερ τροφοδοσίας που βρισκόταν στην πίσω πλευρά του αεροσκάφους.

Κατά την επιβίβαση του Τραμπ τα ρολά στα παράθυρα είναι κατεβασμένα και κανείς δεν μπορεί να διακρίνει τι συμβαίνει στο εσωτερικό

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα τρίτο αεροσκάφος, με το οποίο πέταξε κρυφά προς τη Βρετανία. Το τρίτο αυτό αεροσκάφος φαίνεται να ήταν μια στρατιωτική παραλλαγή του Boeing 757, γνωστό ως C-32 A, το οποίο ήταν σταθμευμένο δίπλα στο παλιό Air Force One στον αεροδιάδρομο προσγείωσης στην Τουρκία.

Το βίντεο της διαδικασίας αναχώρησης δείχνει ένα κοντέινερ τροφοδοσίας πάνω σε φορτηγό, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του παλαιού Air Force One, να απομακρύνεται και στη συνέχεια να κινείται παράλληλα με το C-32 A.

Το κοντέινερ που βρισκόταν δίπλα στο Air Force One και επιβιβάστηκε ο Τραμπ προκειμένου να μεταφερθεί κρυφά με φορτηγό σε τρίτο αεροσκάφος και να ταξιδέψει στη Βρετανία

Το υλικό που εξέτασαν οι New York Times δεν παρέχει συνεχή και καθαρή εικόνα του κοντέινερ τροφοδοσίας, αλλά φαίνεται ότι το κοντέινερ μεταφέρεται με φορτηγό από το μπροστινό μέρος του παλαιού Air Force One προς το πίσω μέρος του C-32 A.Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο κοντέινερ τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του παλαιού Air Force One, αλλά το βίντεο δείχνει ότι απομακρύνεται από το παλαιό Air Force One. Δεν φαίνεται να αλληλεπιδρά με το C-32 A.

Στο πίσω μέρος του αεροσκάφους φαίνεται ένα φορτηγό χωρίς κοντέινερ τροφοδοσίας. Στο πίσω μέρος του αεροσκάφους επιβιβάζονται οι δημοσιογράφοι

Το παλιό Air Force One απογειώνεται πριν από το C-32 A.Το νέο Air Force One του που ήταν δώρο του Κατάρ έφτασε ώρες πριν από τα άλλα δύο αεροσκάφη στη στρατιωτική βάση Μίλντενχαλ στην Αγγλία. Σύμφωνα με ζωντανές μεταδόσεις και φωτογραφίες από εκείνη τη νύχτα, που τραβήχτηκαν από ερασιτέχνες παρατηρητές αεροσκαφών και ελέγχθηκαν από την εφημερίδα, έφτασε στις 6:26 μ.μ. τοπική ώρα. Το C-32 A έφτασε στις 10:20 μ.μ., ενώ το παλιό Air Force One έφτασε εννέα λεπτά αργότερα, στις 10:29 μ.μ.Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα δεδομένα πτήσης για αυτό το C-32 A, καθώς οι πομποί του δεν μετέδιδαν την πορεία και τις συντεταγμένες της πτήσης.

Ο Τραμπ φαίνεται να βγαίνει από το παλιό Air Force One κανονικά σε στρατιωτική βάση της Βρετανίας

Παρατηρητές πτήσεων που άκουγαν τις μεταδόσεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εκείνη τη νύχτα σημείωσαν σε ένα φόρουμ παρακολούθησης πτήσεων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αεροσκάφος χρησιμοποιούσε το διακριτικό κλήσης RCH18 (Reach 18). Ο Χάρι Μούλτον, ένας φωτογράφος αεροπορικών θεμάτων που βρισκόταν στο Μίλντενχαλ και παρακολουθούσε τις επικοινωνίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις 8 Ιουλίου είπε ότι το Air Force One έδωσε εντολή στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να επιτρέψουν στο C-32 A να προσγειωθεί πρώτο.

Ο Τραμπ περπατάει στον αεροδιάδρομο της στρατιωτικής βάσης και επιβιβάζεται κανονικά στο νέο υπερπολυτελές Air Force One για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον

Κατά την άφιξή του στο Μίλντενχαλ, ο Τραμπ μεταφέρθηκε στη συνέχεια κρυφά πίσω στο παλιό Air Force One. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ μεταφέρθηκε με όχημα από το αεροσκάφος με το οποίο είχε φτάσει στο παλιό Air Force One. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτό μέσω μιας διαφορετικής εισόδου και αποβιβάστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους, όπως συνήθως κάνει. Αμέσως μετά περπάτησε στον διάδρομο προσγείωσης και επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One και πέταξε πίσω στην Ουάσινγκτον.

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