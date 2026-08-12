Ιταλία: Η κλιματική αλλαγή αναγκάζει τους οινοπαραγωγούς να ξεκινήσουν τον τρύγο 10 μέρες νωρίτερα

Το γνωστό αφρώδες κρασί Φραντσιακόρτα επηρεάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες 

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ιταλία: Η κλιματική αλλαγή αναγκάζει τους οινοπαραγωγούς να ξεκινήσουν τον τρύγο 10 μέρες νωρίτερα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κλιματική αλλαγή και οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ιταλία οδήγησαν σε πρόωρο τρύγο σταφυλιών έως και 10 ημέρες νωρίτερα από το συνηθισμένο.
  • Οι αμπελουργοί αναγκάζονται να συλλέγουν τα σταφύλια πριν την αυγή για να αποφύγουν την υψηλή μεσημεριανή ζέστη και να διατηρήσουν την ποιότητα.
  • Η παραγωγή αφρωδών οίνων όπως η Φραντσιακόρτα απαιτεί αυστηρό έλεγχο της ωρίμανσης λόγω της ευαισθησίας στην ισορροπία οξύτητας και σακχάρων.
  • Οι ακραίες καιρικές συνθήκες επιβάλλουν νέα προσαρμογή στο χρονοδιάγραμμα του τρύγου και την οργάνωση της εργασίας στον οινοποιητικό κλάδο.
  • Η ποιότητα του κρασιού δεν επηρεάζεται, αλλά απαιτείται ταχύτερη και πιο προσεκτική διαχείριση της συγκομιδής και της επεξεργασίας των σταφυλιών.
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Η κλιματική αλλαγή και οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στην Ιταλία, οδήγησαν τους οινοπαραγωγούς να ξεκινήσουν τη συγκομιδή σταφυλιών μέχρι και 10 μέρες νωρίτερα.

«Είναι ευαίσθητες, αγχωτικές στιγμές, και όλα πρέπει να λειτουργήσουν τέλεια», δήλωσε στο Associated Press ο διευθύνων σύμβουλος και παραγωγός του γνωστού αφρώδες κρασιού Φραντσιακόρτα, της βόρειας Ιταλίας, Αρτούρο Ζιλιάνι.

Η συγκομιδή ξεκινά συνήθως τις πρώτες μέρες του Αυγούστου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και γίνεται παραδοσιακά με το χέρι, όμως φέτος ξεκίνησαν από τέλη Ιουλίου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στην πιο πρόωρη ωρίμανση των σταφυλιών από ποτέ. «Δεν περιμέναμε τόσο πρόωρο τρύγο ούτε τέτοια επιτάχυνση της ωρίμανσης», δήλωσε ο Ζιλιάνι.

Italy Early Wine Harvest

Εργασίες πριν την αυγή

Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το χρονικό περιθώριο για τον τρύγο των σταφυλιών, αναγκάζοντας τους οινοπαραγωγούς να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, όταν ακόμη και λίγες ημέρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και μιας κακής σοδειάς.

Η ζέστη αναγκάζει τους αμπελουργούς να πραγματοποιούν τη συγκομιδή πριν την αυγή, υπό το φως των προβολέων

Οι θερμοκρασίες που έφτασαν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου, ώθησαν ορισμένους οινοπαραγωγούς της Φραντσιακόρτα να ξεκινήσουν τη συγκομιδή νωρίτερα, ενώ πριν από τρεις δεκαετίες η διαδικασία γινόταν μέχρι και έναν μήνα αργότερα.

Italy Early Wine Harvest

Προσπάθεια να διατηρηθεί η καλή ποιότητα

Η Berlucchi, ο παλαιότερος παραγωγός της Φραντσιακόρτα, η οποία παράγεται με την παραδοσιακή μέθοδο της δευτερογενούς ζύμωσης στη φιάλη, ξεκίνησε τον τρύγο στις 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ολόκληρου του κλάδου να διατηρηθεί η ποιότητα των σταφυλιών ενόψει των ολοένα και πιο ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι διάφοροι παράγοντες συνέβαλαν στο να ξεκινήσει τόσο νωρίς ο τρύγος στη Φραντσιακόρτα φέτος. Ο σχετικά ήπιος χειμώνας είχε ως αποτέλεσμα τα αμπέλια να βγάλουν μπουμπούκια νωρίτερα, ενώ οι χαλαζοθύελλες προκάλεσαν ζημιές σε μέρος της παραγωγής, ελαφρύνοντας τους καρπούς και επιταχύνοντας την ωρίμανσή τους.

Ακόμη και στα τέλη Ιουλίου, η Berlucchi είχε θέσει ως στόχο την 10η Αυγούστου ως ημερομηνία τρύγου, αλλά γρήγορα κατέστη σαφές ότι το Pinot Nero που χρησιμοποιείται για τα αφρώδη χαρμάνια και το ροζέ ήταν έτοιμο για συγκομιδή, όπως έδειχνε η ραγδαία αύξηση των επιπέδων ζάχαρης. Μέσα σε δύο ημέρες, συγκεντρώθηκαν οι εργάτες και ετοιμάστηκαν οι πρέσες.

Italy Early Wine Harvest

«Πρέπει να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα»

Η μεσημεριανή ζέστη ήταν τόσο έντονη που οι εργάτες υποχρεώνονται, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς εργασίας, να διακόψουν την εργασία τους μεταξύ 12:30 μ.μ. και 4 μ.μ., αλλά οι οινοποιοί αναφέρουν ότι η ζέστη ήταν υπερβολική για την απογευματινή βάρδια. Για να κερδίσει χρόνο και να μεταφέρει τα σταφύλια στα πιεστήρια πριν υπερθερμανθούν, η Berlucchi ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα τον τρύγο στις 4 π.μ., με τους εργάτες να συλλέγουν τα σταφύλια υπό το φως των προβολέων.

«Τα σταφύλια είναι απόλυτα υγιή», δήλωσε ο Φερντινάρντο ντελ Ακούλια, οινολόγος και τεχνικός διευθυντής της Berlucchi. «Απλά πρέπει να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να τα συγκομίσουμε και να διατηρήσουμε την οξύτητά τους.»

Italy Early Wine Harvest

Η παραγωγή αφρώδους οίνου απαιτεί πολύπλοκους υπολογισμούς

Δεν είναι μόνο η Φραντσιακόρτα που ξεκινά νωρίς. Η Σικελία άρχισε τον τρύγο για τους μη αφρώδεις οίνους στα τέλη Ιουλίου. Μικρές περιοχές της Τοσκάνης άρχισαν επίσης τον τρύγο, όπως και οι περισσότερες περιοχές παραγωγής αφρώδους οίνου.

Ο υπολογισμός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος για τους παραγωγούς αφρωδών οίνων τύπου Σαμπάνιας, οι οποίοι απαιτούν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ πολύ υψηλότερης σταθερής οξύτητας, πολύ χαμηλότερου pH και χαμηλότερων επιπέδων σακχάρων σε σύγκριση με τους μη αφρώδεις κόκκινους και λευκούς οίνους.

«Οι πρώιμες ποικιλίες, όπως το Chardonnay, απαιτούν μεγάλη προσοχή, διότι μια καθυστέρηση μόλις δύο ημερών μπορεί να οδηγήσει σε σταφύλια ακατάλληλα για αφρώδη οίνο. Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα αυξάνεται πολύ γρήγορα και η οξύτητα μειώνεται πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Ατίλιο Σιέντζα, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου.

Οι υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες απαιτούν την ψύξη των σταφυλιών πριν από την απαλή πίεσή τους σε μηχανές από ανοξείδωτο χάλυβα, προκειμένου να εξαχθεί ο χυμός πρώτης πίεσης υψηλής ποιότητας, ένα κρίσιμο στάδιο στην παραγωγή αφρωδών οίνων που δεν μπορεί να επιταχυνθεί. Η Berlucchi λειτουργεί έως και 24 πρέσες την ημέρα, συχνά μέχρι αργά το βράδυ, για να επεξεργαστεί τον ασυνήθιστα πρώιμο τρύγο.

Italy Early Wine Harvest

Εργάτης ρίχνει σταφύλια για κρασί σε μια μηχανή υπό πίεση κατά τη διάρκεια του τρύγου στην Κόρτε Φράνκα, στη βόρεια Ιταλία

AP

Οι οινοποιοί προσαρμόζονται σε ένα νέο ημερολόγιο τρύγου

«Η κλιματική αλλαγή και τα αφρικανικά μετεωρολογικά συστήματα που εγκαθίστανται πάνω από την Ευρώπη φέρνουν ασυνήθιστες θερμοκρασίες και αναγκάζουν σε πρόωρο τρύγο, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στη Γαλλία και τη Γερμανία», δήλωσε ο Πάολο Καστελέτι, γενικός γραμματέας της επαγγελματικής ένωσης «Ιταλική Ένωση Οίνου».

Καθώς οι πρόωροι τρύγοι γίνονται τάση, οι οινοποιοί αναφέρουν ότι θα πρέπει να αρχίσουν να παρακολουθούν τα αμπέλια νωρίτερα, για να βεβαιωθούν ότι δεν θα χάσουν την ιδανική στιγμή για τον τρύγο.

«Ένας καλός οινολόγος μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις όπως αυτή. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι η ποιότητα του κρασιού δεν επηρεάζεται. Απλώς απαιτείται μια διαφορετική οργάνωση της εργασίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε ο Καστελέτι.

Italy Early Wine Harvest

Το κελάρι της Berlucchi στην Κόρτε Φράνκα της Βόρειας Ιταλίας

AP/Antonio Calanni

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