Ιταλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό 27 μεγάλες πόλεις λόγω του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα

Snapshot Η Ιταλία θέτει σε κόκκινο συναγερμό τις 27 μεγάλες πόλεις λόγω του τέταρτου κύματος καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καύσωνας έχει προκαλέσει τέσσερις θανάτους, μεταξύ των οποίων εργάτες και φύλακας, και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν αποφυγή μετακινήσεων τις ώρες 11:00-18:00, επαρκή ενυδάτωση και προσοχή σε παιδιά και κατοικίδια σε κλειστά οχήματα.

Η λειψυδρία στην κοιλάδα του Πάδου επιδεινώνεται, με πάνω από 100 πόλεις να τροφοδοτούνται με νερό μέσω βυτιοφόρων, ενώ ο αγροτικός τομέας υποφέρει από πρόωρη ωρίμανση σταφυλιών και μείωση παραγωγής γάλακτος.

Τουριστικά κέντρα όπως η Ρώμη εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα, όπως κλιματιζόμενους χώρους και επέκταση ωραρίου μνημείων, για την προστασία των επισκεπτών. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση επιφυλακής τίθεται ολόκληρη η Ιταλία, καθώς το τέταρτο και σφοδρότερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού σαρώνει τη χώρα. Για πρώτη φορά φέτος, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να θέσει και τις 27 μεγάλες πόλεις που παρακολουθούνται από το εθνικό σύστημα επιτήρησης στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, εκπέμποντας κόκκινο συναγερμό από την Τεργέστη στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στο νότο.

Η απόφαση αυτή δείχνει τις ανησυχίες για την υγεία ολόκληρου του πληθυσμού και όχι μόνο των ευάλωτων ομάδων, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις ακραίες συνθήκες να αναμένεται να διατηρηθούν για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο καύσωνας έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται ένας 19χρονος εργάτης σε καλλιέργειες ντομάτας και ένας 40χρονος ξυλουργός στη Λομβαρδία, καθώς και ένας φύλακας στην Μπολόνια που κατέληξε μέσα στο όχημά του.

Εν όψει του νέου καύσωνα, οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μεταξύ 11:00 και 18:00, να ενυδατώνονται με τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό ημερησίως, να απέχουν από το αλκοόλ και τον καφέ, καθώς και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην εγκαταλείπονται παιδιά ή κατοικίδια εντός κλειστών οχημάτων.

Παράλληλα με την ανθρωπιστική κρίση, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα. Η παρατεταμένη ακραία ζέστη επιδείνωσε τη λειψυδρία στην κοιλάδα του Πάδου, υποχρεώνοντας περισσότερες από 100 πόλεις στο Πεδεμόντιο και τη Λομβαρδία να τροφοδοτούνται με μπιτόνια και βυτιοφόρα.

Ο αγροτικός τομέας δέχεται ισχυρό πλήγμα, καθώς παρατηρείται πρόωρη ωρίμανση των σταφυλιών και μείωση της παραγωγής γάλακτος κατά 10% λόγω της καταπόνησης των ζώων. Επιστήμονες, όπως ο φυσικός Λορέντζο Τζιοβανίνι από το Πανεπιστήμιο του Τρέντο, υπογραμμίζουν ότι η κλιματική κρίση καθιστά αυτά τα φαινόμενα διαρκώς πιο έντονα και μεγαλύτερης διάρκειας, με την Ευρώπη να θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Για την προστασία των εκατομμυρίων επισκεπτών, τουριστικά κέντρα όπως η Ρώμη λαμβάνουν έκτακτα μέτρα, διαθέτοντας κλιματιζόμενους χώρους τις θερμότερες ώρες και διευρύνοντας το ωράριο μνημείων, όπως το Κολοσσαίο, ώστε οι επισκέψεις να πραγματοποιούνται κατά τις βραδινές ώρες.