Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Snapshot Ο Γιάννης Χατζηστογιάννης αποχώρησε από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού και ανακοίνωσε τους λόγους μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η ίδρυση του κόμματος βασίστηκε στην ανάγκη για δικαιοσύνη, διαφάνεια και δημοκρατία, με στόχο την ενότητα και ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές.

Ο Χατζηστογιάννης τόνισε ότι η πολιτική απαιτεί κανόνες, συλλογικότητα και δημοκρατικές διαδικασίες, κάτι που δεν τηρήθηκε στο κόμμα.

Η διαγραφή του Θανάση Αυγερινού και οι συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών αποδεικνύουν την έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου και την αποτυχία των αρχών του κόμματος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σιωπή μπροστά στην έλλειψη δημοκρατίας ισοδυναμεί με συνενοχή. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται το «κύμα» αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Το οργανωτικό στέλεχος της Κεντρικής Μακεδονίας του κόμματος, Γιάννης Χατζηστογιάννης ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι φεύγει από το κόμμα και εξήγησε τους λόγους. «Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για τη συγκρότηση του πολιτικού φορέα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το κάναμε με μοναδικό γνώμονα την ανάγκη της κοινωνίας για Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Δημοκρατία», ανέφερε ο χημικός μηχανικός.

Και συνέχισε: «Αυτό που μας ένωσε εξαρχής ήταν το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού, την οποία είδαμε ως σύμβολο ενότητας και καταλύτη για τη δημιουργία ενός διαφορετικού φορέα – μιας πολιτικής έκφρασης του κινήματος των Τεμπών που θα ξεσήκωνε την κοινωνία για ουσιαστικές αλλαγές. Πιστέψαμε ανιδιοτελώς στη σύνθεση διαφορετικών πολιτικών αφετηριών, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Στρατευτήκαμε σε αυτό το εγχείρημα προσφέροντας όλες μας τις δυνάμεις για την οργάνωση και την ανάπτυξή του».

«Η πολιτική, για να εκφράσει πραγματικά την κοινωνία, απαιτεί κανόνες, συλλογικότητα, διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Απαιτεί ένα ξεκάθαρο καταστατικό και μια ηγεσία που να συνθέτει, να αγκαλιάζει και να εμπνέει – όχι να λειτουργεί με αρχηγικά στερεότυπα, στεγανά και αποφάσεις κλειστών "κέντρων"», τόνισε.

«Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις, με τη διαγραφή του φίλου και συναγωνιστή Θανάση Αυγερινού, αλλά και το κύμα αποχωρήσεων καταξιωμένων στελεχών και απλών μελών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνουν μια θλιβερή πραγματικότητα: στην πράξη, οι αρχές για τις οποίες παλέψαμε δεν λειτούργησαν ποτέ. Όταν οι προσδοκίες της κοινωνίας διαψεύδονται από την έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου, η σιωπή σημαίνει συνενοχή», σημείωσε ο Γιάννης Χατζηστογιάννης.

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