Φωτιά τώρα στη Σκύρο: Ενισχύονται οι δυνάμεις από Κύμη - Επιχειρούν περιοδικά δέκα εναέρια

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στην Κολυμπάδα της Σκύρου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Επιχειρούν 4 αεροσκάφη από αέρος.

Στη μάχη με τη φωτιά συμβάλλουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) σε αγροτοδασική περιοχή στην Κολυμπάδα της Σκύρου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει με ισχυρή δύναμη στο σημείο.

Στην πυρκαγιά έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν περιοδικά ρίψεις νερού οχτώ αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν το απόγευμα μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης από την Κύμη, με 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως «ισχυρή», με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

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