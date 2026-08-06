Μισέλ Φάιφερ: Γιατί δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ξανά σε ταινία

Δεν θέλω ποτέ να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία, ορκίζομαι στον Θεό, είπε η ηθοποιός

Εύη Απολλωνάτου

Μισέλ Φάιφερ: Γιατί δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ξανά σε ταινία
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  • Η Μισέλ Φάιφερ δήλωσε ότι δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ξανά σε ταινία και προτιμά να συμμετέχει σε έργα με πολλούς βασικούς ρόλους.
  • Η ηθοποιός έχει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και σημαντική καριέρα σε ταινίες όπως το "Batman Returns" και "Dangerous Liaisons".
  • Επί του παρόντος, η Φάιφερ πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ άλλων στο "Margo’s Got Money Troubles".
  • Είναι υποψήφια για Emmy στην κατηγορία Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για τη σειρά "Margo’s Got Money Troubles".
  • Η Φάιφερ επαίνεσε τις γυναικείες ερμηνείες στην τηλεόραση και τόνισε τη σημασία της καλοσύνης απέναντι στους άλλους, αναφερόμενη σε μήνυμα της σειράς της.
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Η 45ετής κινηματογραφική καριέρα της Μισέλ Φάιφερ μπορεί να έφτασε στο τέλος της, με τη σταρ του Χόλιγουντ να δηλώνει: «Δεν θέλω ποτέ ξανά να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία».

Η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Grease 2 και Scarface στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και τα τελευταία χρόνια έχει κεντρικούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ άλλων, Margo’s Got Money Troubles και The Madison.

Η Μισέλ Φάιφερ, η οποία έχει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, παρευρέθηκε στην Women of Apple TV (Γυναίκες της Apple TV) ενόψει της επερχόμενης τελετής απονομής βραβείων Emmy και είπε στις άλλες υποψήφιες, σύμφωνα με το THR: «Δεν θέλω ποτέ να πρωταγωνιστήσω σε άλλη ταινία, ορκίζομαι στον Θεό. Θέλω μόνο να κάνω έργα με πολλούς ηθοποιούς που έχουν τους βασικούς ρόλους. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, το λατρεύω τόσο πολύ».

Η Μισέλ Φάιφερ ήταν μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες σταρ της δεκαετίας του '90, χάρη στις δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες "Dangerous Liaisons" και "The Fabulous Baker Boys" . Στη συνέχεια, επιλέχθηκε για τον ρόλο της Catwoman στην ταινία , "Batman Returns" (1992) του Τιμ Μπάρτον.

Στην τελετή απονομής των βραβείων Emmy, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, η Μισέλ Φάιφερ είναι υποψήφια για Emmy στην κατηγορία Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στη σειρά Margo’s Got Money Troubles, μαζί με τις πρωταγωνίστριες του Widow’s Bay, Κέιτ Ο΄Φλιν και Ντέιλ Ντίκι, Χάνα Άινμπιντερ και Μέγκαν Στάλτερ (για το Hacks), την Τζανέλ Τζέιμς (Abbott Elementary) και την ηθοποιό του Shrinking, Τζέσικα Γουίλιαμς.

«Έχω μείνει άναυδη από τις γυναικείες ερμηνείες στην τηλεόραση και ειλικρινά, απλώς κυριαρχούν» είπε η Φάιφερ στις άλλες υποψήφιες για Emmy».

«Μου αρέσει το πόσο περίπλοκοι και ελαττωματικοί είναι όλοι αυτοί οι χαρακτήρες και μου θυμίζει πραγματικά εκείνο το διάσημο απόφθεγμα του Ρόμπιν Γουίλιαμς που λέει: "Να θυμάσαι ότι όλοι όσοι συναντάς δίνουν μια μάχη για την οποία δεν ξέρεις τίποτα και να είσαι ευγενικός"» συνέχισε.

«Αυτό, για μένα, συνοψίζει τη σειρά και το μήνυμά της και είμαι πραγματικά περήφανη που είμαι μέρος της» είπε η ηθοποιός για τη σειρά Margo’s Got Money Troubles.

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