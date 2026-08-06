Παπασταύρου: Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά έργα στη Δυτική Αττική

Snapshot Τα αντιδιαβρωτικά έργα στη Δυτική Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου.

Η πυρκαγιά επηρέασε περίπου 113.000 στρέμματα γης, με τα 95.000 να βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει με 1,5 εκατ. ευρώ τη μελέτη και τα πρώτα έργα αποκατάστασης, ενώ η HELLENiQ ENERGY προσέφερε δωρεά 25 εκατ. ευρώ για τις δράσεις αποκατάστασης.

Η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και η μείωση του κινδύνου πλημμυρών μέσω αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη για γρήγορη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποκατάσταση των καμένων περιοχών λόγω της κλιματικής κρίσης. Snapshot powered by AI

Τον σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη Τύπου, σε εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μαζί με τον γενικό γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλο, και τον γενικό διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελο Γκουντούφα, παρουσίασε τα στοιχεία για την έκταση που επλήγη από τη φωτιά, τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Antinero, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των έργων αποκατάστασης.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα προχωρήσει η αποδοχή της δωρεάς από τον ιδιώτη ανάδοχο που θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη και την κατασκευή των έργων και θα ξεκινήσει η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών από τη Δασική Υπηρεσία.

«Στόχος μας είναι τα αντιδιαβρωτικά έργα να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος που επηρεάστηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 95.000 βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής, ενώ εξήρε τις προσπάθειες των πυροσβεστών, της Δασικής Υπηρεσίας και των εθελοντών που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής στους πέντε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών.

«Ολοκληρώνεται ένα δύσκολο δεκαήμερο για την πατρίδα μας, με μεγαλύτερο πλήγμα την απώλεια πέντε ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον για να διαφυλάξουν τη φύση και τη ζωή των συμπολιτών μας. Στεκόμαστε με βαθιά οδύνη και σεβασμό απέναντι στη θυσία τους», δήλωσε.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και ο περιορισμός του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, επισημαίνοντας ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή του απαραίτητου χαρτογραφικού υλικού, ώστε να επιλεγούν οι κρίσιμες περιοχές και να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα.

Αναφερόμενος στον θεσμό του Αναδόχου Αποκατάστασης, γνωστοποίησε ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη και τα πρώτα έργα αποκατάστασης με ποσό 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθύμισε και τη δωρεά ύψους 25 εκατ. ευρώ της HELLENiQ ENERGY, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, για τη στήριξη των δράσεων αποκατάστασης μετά τις φετινές πυρκαγιές, με ιδιαίτερη έμφαση στη Δυτική Αττική.

Κλείνοντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος επισήμανε ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων, τονίζοντας πως η γρήγορη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποκατάσταση των καμένων περιοχών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας.

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