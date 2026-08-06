Μάτι: «Αμέριστη συμπαράσταση» στα θύματα των φετινών πυρκαγιών εκφράζει ο Σύλλογος Συγγενών

«Στους ανθρώπους που δοκιμάζονται θέλουμε να πούμε πως δεν είναι μόνοι»

Ελένη Ευστρατίου

Μάτι: «Αμέριστη συμπαράσταση» στα θύματα των φετινών πυρκαγιών εκφράζει ο Σύλλογος Συγγενών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 εκφράζει αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική, Βοιωτία, Κρήτη και αλλού.
  • Τα μέλη του Συλλόγου εκφράζουν συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν απώλειες και δηλώνουν πως δεν είναι μόνες στον αγώνα τους.
  • Ο Σύλλογος τονίζει την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ώστε να αποτραπούν επαναλαμβανόμενες καταστροφές και ανθρώπινες ζωές να προστατευθούν.
  • Υπογραμμίζεται η σημασία του σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και η απόρριψη της οικειοποίησης της εικόνας της καταστροφής ως κανονικότητα.
  • Ο Σύλλογος αναγνωρίζει το δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης και ευχόταν δύναμη και αντοχή στους πληγέντες για την αναδημιουργία των κοινοτήτων τους.
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Την αμέριστη συμπαράσταση, τον σεβασμό και αλληλεγγύη εξέφρασαν μέσω επιστολής, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου 2028, στην Ανατολική Αττική.

Στην επιστολή τους, τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι εκφράζουν τη θλίψη τους για τις εικόνες καταστροφής από τις φωτιές που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα σε Αττική, Βοιωτία, Κρήτη και αλλού και παράλληλα άφησαν πίσω τους και ανθρώπινες απώλειες. Οι συγγενείς των θυμάτων εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους δηλώνουν πως «δεν είναι μόνοι».

Η επιστολή κλείνει με τον σεβασμό στη μνήμη όσων χάθηκαν, η οποία δεν πρέπει να μας αφήνει να συνηθίζουμε την «εικόνα της καταστροφής».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, φωτιές που άφησαν πίσω τους ανθρώπινες απώλειες, ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή, που επηρέασε και χιλιάδες συμπολίτες μας που έρχονται αντιμέτωποι με την καταστροφή των περιουσιών και του τόπου τους.

Ως Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, γνωρίζουμε, δυστυχώς, πολύ καλά τι σημαίνει να βλέπεις τη φωτιά να μετατρέπει μέσα σε λίγες ώρες μια ολόκληρη ζωή σε στάχτη. Γνωρίζουμε, επίσης, πως όταν οι φλόγες σβήσουν και τα φώτα της δημοσιότητας απομακρυνθούν, αρχίζει ο πιο δύσκολος αγώνας: της ψυχικής αντοχής, της επιβίωσης και της προσπάθειας να ξαναχτιστεί μέσα στις στάχτες η καθημερινότητα από την αρχή.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους όλων των πληγεισών περιοχών, που καλούνται να σταθούν όρθιοι απέναντι στις συνέπειες της καταστροφής. Τους ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και αντοχή στον δύσκολο δρόμο που έχουν μπροστά τους.

Παράλληλα, εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν τους αγαπημένους τους. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει μια τέτοια απώλεια. Στεκόμαστε δίπλα τους με σεβασμό, κατανόηση και αλληλεγγύη.

Οι εικόνες που παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες, με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και γης να παραδίδονται στις φλόγες στις πληττόμενες περιοχές της Κρήτης, της Πάρου, της Βοιωτίας, της Αττικής και αλλού, αναπαράγουν τα ίδια, δυστυχώς, πάντοτε, εύλογα ερωτήματα και τον ίδιο έντονο προβληματισμό. Γιατί για ακόμη μία φορά, η καταστροφή εξελίσσεται μπροστά στα μάτια όλων μας, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα, η επιχειρησιακή νοοτροπία για την κατάσβεση πυρκαγιών και την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος δεν μπορούν να εξαντλούνται σε διαπιστώσεις μετά την καταστροφή.

Η μνήμη όσων χάθηκαν μάς επιβάλλει να μην εφησυχάζουμε. Οφείλει να γίνεται μάθημα και αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε να μη συνεχίζουμε να μετράμε τις ίδιες πληγές, τις ίδιες καταστροφές και, το πιο οδυνηρό, τις ίδιες ανθρώπινες απώλειες. Στεκόμαστε πλάι στον πόνο της απώλειας.

Στους ανθρώπους που δοκιμάζονται θέλουμε να πούμε πως δεν είναι μόνοι. Γνωρίζουμε πόσο μακρύς και δύσκολος είναι ο δρόμος που ανοίγεται μετά τη φωτιά. Ευχόμαστε οι τόποι σας να ξαναπρασινίσουν και οι κοινότητές σας να σταθούν ξανά δυνατές.

Με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και με πίστη ότι καμία κοινωνία δεν πρέπει να συνηθίζει στην εικόνα της καταστροφής δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες.

Εκ μέρους των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου,

Η Πρόεδρος, Αναγνώστου Κάλλι

Ο Γ. Γραμματέας ,Καΐρης Γιώργος

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